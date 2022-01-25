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超商限定！最新「6款虎年紅包袋」　獨家幾米、玩具總動員造型超Q

▲▼2022萊爾富紅包袋新品 。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富推出獨家幾米紅包袋 。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

就快要過年了，你準備好紅包袋了嗎？就有超商一口氣推出6大系列紅包袋，其中最吸睛的就是獨家限量「幾米造型紅包袋」，共有4款造型，鐵粉一定要收，另外還有逗柴貓、米奇、玩具總動員和白爛貓等人氣肖像，趕快來挑選應景又可愛的紅包袋吧！

萊爾富推出全台獨家「幾米造型限量紅包袋」，結合幾米繪本《幸運遇見你》，共有金、桃紅、紅、磚紅等4款造型，搭配「好運來」、「幸運遇見你」等文字，只在幾米主題門市買得到。

全台門市則是可以選購像是應景換上虎年裝的「逗柴貓虎年造型紅包袋」，搭配大大的春、滿、財、福等吉祥語，還有「迪士尼造型紅包袋」共有米奇、唐老鴨、小熊維尼、玩具總動員等20款造型，搭配「內有巨款」、「招財進寶」等討喜文字。

▲▼2022萊爾富紅包袋新品 。（圖／萊爾富提供）

▲逗柴貓則是換上超可愛的虎年新衣。

除了傳統紅包袋之外，還有「迪士尼金彩紅包袋」，採用閃亮金底色設計，材質加厚印上多款實用祝福語，而「白爛貓金彩紅包袋」共有15款造型，印上「這包金厚」、「有錢就是爽」等流行語，另外還有「創意燙金紅包」，大紅底搭配「有錢隨便花」、「財元滾滾」等燙金俏皮文字。

▲▼2022萊爾富紅包袋新品 。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富還可以買到米奇、唐老鴨、玩具總動員等造型紅包袋。

7-11則是首推「OPEN!虎年文創紅包袋3入」，以2022虎年最新3款圖案搭配奢華燙金為設計，另一款為「OPEN!金箔紅包袋單入」，一樣有3款彩色金箔圖案，另外還有「OPEN!虎年娃娃」以及「OPEN!虎年icash2.0卡」等限定周邊。

▲▼7-11開賣五款最新紅包袋。（圖／記者周姈姈攝）

▲OPEN小將新春開運小物，還有超奢華的金箔紅包袋。（圖／記者周姈姈攝，下同）

▲▼7-11開賣五款最新紅包袋。（圖／記者周姈姈攝）

▲我不是胖虎18款虎年限定商品。

虎年也絕對少不了不二馬大叔創作的「我不是胖虎」，這次結合開運祈福、新春玩樂主題推出18款限定商品，光是「不二馬胖虎紅包袋3入＋貼紙1入」就有8款不同的燙金肖像設計，紙質還加厚更有質感，另一款則為「不二馬胖虎布製紅包袋」，布製設計可以保存更久，另外還有春聯、御守等小物。

最後還有「咖波新春紅包袋3入」，首度推出新春開運紅包袋，一包有3款不同圖案，紅包袋上印著大大的財、吉、發字樣，粉絲一定要收。

▲▼7-11開賣五款最新紅包袋。（圖／記者周姈姈攝）

▲咖波新春紅包袋有3款超萌設計。

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