比男友還暖！超商獨賣最新4款暖暖包　小丸子、kitty握手裡超療癒

▲超萌「小丸子暖暖包」只在7-11買得到。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

天氣冷一定要有暖暖包！就有超商一口氣推出4款暖暖包，全台限定門市開賣，小丸子頭像直接變身手握式暖暖包，握在手裡療癒到不行，另外還有kitty款以及咖波暖暖包套組，其中咖波一組就能擁有暖暖包以及造型布套，且造型布套還能讓聚熱效果更強，怕冷的你一定要收。

7-11這次推出4款超萌暖暖包，首先是「小丸子暖暖包」，1包10入2款造型，小丸子的大頭造型暖暖包設計超吸睛，握在手裡更是療癒滿分，另一款則是應景的「虎年kitty暖暖包」，kitty換上老虎裝超可愛，1包10入2款圖案隨機出貨，以上2款將在1/26起於全台3000家門市限定販售。

▲kitty換上虎年新衣超可愛，分為紅色以及黃色設計。



▲咖波除了有單賣1包之外，還有提供套組可以選擇。



新一代萌寵教主貓貓蟲咖波也化身暖暖包，另外還有「咖波暖暖包套組」，內附6片暖暖包及超暖咖波造型布套1個，6片暖暖包更是2款設計各3片，造型布套擁有毛茸茸觸感與立體造型，不僅能讓暖暖包聚熱效果更強外，還可當收納小物或零錢包，以上2款將在1/30起於全台4000家門市限定販售。

▲超可愛哆啦A夢經典陶瓷碗盤組來了 。（圖／麥當勞提供，下同）

麥當勞今年再度找來《哆啦A夢》合作，強勢推出實用又可愛的「陶瓷碗盤組」，一組就能擁有陶瓷碗、陶瓷盤2款，其中，「陶瓷獨享碗」外型特意印上了哆啦A夢的招牌四次元口袋、黃色鈴鐺，搭配圓滾滾的碗身，彷彿哆啦A夢的身體一樣，而「陶瓷分享盤」則印著哆啦A夢經典幸福笑臉，再搭配著同款包裝盒，簡直可愛爆表。

▲陶瓷碗則印上了哆啦A夢的招牌四次元口袋、黃色鈴鐺。

「哆啦A夢經典陶瓷碗盤組」全台限量5萬組，將於1/20上午11時起至2/15止限時開賣，可購買任一套餐加價購或單買，每份套餐限加購1組，每人、每次消費限購2組，售完為止。