林秉樞撩妹黃金書單曝！每本書「都包套」　還曾逼她視訊全裸下跪

圖文／鏡週刊

法律系出身的林秉樞，偏好政治、歷史類書籍，透過臉書私訊結識政壇人士後，會以送禮及贈書進一步拉近關係，利用「分享書單」及送書經營的文青形象，不只讓他成功穿梭在政商名流圈，更是他「把妹」的祕技。

本刊掌握，林送給多位年輕女性的書，幾乎都有一本《愛的24則運算》，以及該書作者林婉瑜的另一本名著《那些閃電指向你》，和李維菁的短篇小說集《我是許涼涼》，還會在私訊時，引用書中的字句，讓人有心房被打中的感覺。而與其他人送書最大的不同之處在於，林秉樞都會先將書用透明書套包好，再寄給對方，「包了書套的書，放在書架上，就有它的獨特之處。」

認識林秉樞的網紅四叉貓也說，林秉樞嘴巴超甜，生日會祝福，平常會私訊關心，還會注意對方換髮型等生活小細節，加上對方不管講什麼都表現出高度興趣，很難不暈船。

雖然林秉樞飽讀詩書，善於把妹，但不少女友都被他拍了親密照，且多人也遭到他施暴，林曾利用視訊軟體逼迫一名W女淚流滿面脫光衣服下跪，再趁機截圖存在手機中，行徑相當變態。

此外，檢警也掌握林秉樞與一名男姓友人的LINE截圖，發現林在閒聊時，曾把其中二位女友的全裸親密照，傳給該名友人分享，炫稱「回味無窮」，圖片幾乎都是林以第一視角拍攝，自己並未入鏡，顯見林秉樞已有散布私密照的紀錄，並非只是拿來恐嚇對方。

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