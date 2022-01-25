林秉樞撩妹套路曝光！欲擒故縱讓女律師暈船　她嘆：很會管理時間

圖文／鏡週刊

本刊調查，林秉樞將交往對象的私密照存入雲端，受害者除了已曝光的高嘉瑜外，還有某醫院護理師、單親媽媽、日文老師、律師、國立大學學者、重量級政治首長女祕書，以及多位女大生。

其中一名律師出身的H女，透過友人向本刊詳述她與林認識的經過，幾年前林到某大學法律系旁聽時主動與她搭訕，談吐與穿著就像典型文青的林，與她互加臉書後並沒有馬上採取攻勢追求，而是漸進地透過私訊分享彼此生活，慢慢熟稔後才開始約她進而交往。

H女透露，林秉樞的記憶力驚人、口才又好，還寫得一手好書法，對政商名人如數家珍，評論時事觀點犀利且不失幽默，談吐很容易讓女生印象深刻，完全看不出他隱藏的另一面。

交往期間林還經常帶她到北市內湖、大直的新建案及豪宅區看屋，且會不時深情地望著她說：「以後結婚，我們就住這附近好不好？」加上林會刻意顯露自己不存在的工作背景，就連講電話的對象也多是名流或政商人士，「他不生氣時非常貼心溫柔，很容易讓女孩子被他建構的情境及背景所吸引，若不是因家暴案變成全國知名人物，真的不知道會被騙到何時。」

H女並表示：「他不只會管理時間，還有辦法讓每個女友都相信他。」林秉樞不只在新北板橋長期住飯店，在台中照顧母親時也長住薆悅酒店五權館，他會安排讓女友在不同時間到飯店找他，一個走了再讓另一個進來，有時電話打不通，就藉口說是吃了安眠藥睡過頭，「總之，他的理由都會讓妳覺得有說服力。」這也是他能游刃有餘搞定眾多女友的原因。

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