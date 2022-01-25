正當收入3年才9萬！林秉樞「存13女私密圖」還傳給男友人分享

圖文／鏡週刊

檢警偵辦民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴案，因羈押期滿即將起訴，本刊掌握，林脅迫另名女友利用電腦軟體製作不實ATM帳戶明細收據，藉此炫富詐騙政商名流或把妹，涉犯偽造文書罪，證據明確，恐罪加一條。

此外，林的手機及雲端帳號密碼遭辦案人員破解，檔案中驚見林拍攝至少13名女性友人的親密影像，分門別類上傳歸類存檔，誇張的是，他還與男性友人分享春宮照，行徑相當惡劣。

除了P圖造假存款，根據林秉樞2018年到2020年的所得稅申報紀錄，他近3年的所得加總只有9萬多元，而且幾乎都是投書媒體的稿費，實在很難與他對外宣稱擁有幾千萬元的身價聯想在一起，不排除林透過其他方式詐取金額或賺取現金。

林秉並以「Raphael」英文名在「關鍵評論網」擔任專欄作家，總計投書36篇文，他在個人簡介部份，自我介紹是「本科念法律，博士專攻政治哲學、中國研究，還會點小提琴、喜歡圍棋，半夜常吃鹽酥雞，陷入減肥永遠不成的惡性循環難解。」

此外，他在這些專欄文章當中，除了寫書評，還會寫政治文章，像是評論宋楚瑜、韓國瑜等人，由於他身材高大，讓人以為多金，且飽讀詩書的溫文儒雅君子，但對照他痛毆女友的歷史來看，這些美好形象全毀。

由於他涉嫌家暴前女友高嘉瑜，事證明確，知情人士表示，檢警曾將高嘉瑜的照片及影片截圖印成A4紙張，請她以證人身分協助指認，確認是否在2人合意下拍攝。

除了親密照，還有多名女子也遭到林秉樞施暴，林還曾利用視訊軟體逼迫一名W女淚流滿面脫光衣服下跪，再趁機截圖存在手機中，行徑相當變態。

此外，檢警還掌握林秉樞與一名男姓友人的LINE截圖，發現林在閒聊時，曾把其中2位女友的全裸親密照，傳給該名友人分享，炫稱「回味無窮」，圖片幾乎都是林以第一視角拍攝，自己並未入鏡，顯見林秉樞已有散布私密照的紀錄，並非只是拿來恐嚇對方。

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