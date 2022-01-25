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正當收入3年才9萬！林秉樞「存13女私密圖」還傳給男友人分享

林秉樞除長期投宿板橋馥都飯店外，他在台中薆悅酒店也租了一間房久住。（翻攝薆悅酒店官網）

圖文／鏡週刊

檢警偵辦民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴案，因羈押期滿即將起訴，本刊掌握，林脅迫另名女友利用電腦軟體製作不實ATM帳戶明細收據，藉此炫富詐騙政商名流或把妹，涉犯偽造文書罪，證據明確，恐罪加一條。

此外，林的手機及雲端帳號密碼遭辦案人員破解，檔案中驚見林拍攝至少13名女性友人的親密影像，分門別類上傳歸類存檔，誇張的是，他還與男性友人分享春宮照，行徑相當惡劣。

  1. 林秉樞向友人誆稱帳戶超過6,000萬元，在大直水岸擁有破億豪宅且沒貸款，連百億都更案也參一腳，如今都被戳破。（示意畫面）
  2. 林秉樞向友人誆稱帳戶超過6,000萬元，在大直水岸擁有破億豪宅且沒貸款，連百億都更案也參一腳，如今都被戳破。（示意畫面）

除了P圖造假存款，根據林秉樞2018年到2020年的所得稅申報紀錄，他近3年的所得加總只有9萬多元，而且幾乎都是投書媒體的稿費，實在很難與他對外宣稱擁有幾千萬元的身價聯想在一起，不排除林透過其他方式詐取金額或賺取現金。

  1. 本刊取得林秉樞的存摺及不實ATM收據，餘額被改成4,100萬元，金額和帳號字體與其他欄位有別。（讀者提供）
  2. 本刊取得林秉樞的存摺及不實ATM收據，餘額被改成4,100萬元，金額和帳號字體與其他欄位有別。（讀者提供）
  3. 本刊取得林秉樞的存摺及不實ATM收據，餘額被改成4,100萬元，金額和帳號字體與其他欄位有別。（讀者提供）

林秉並以「Raphael」英文名在「關鍵評論網」擔任專欄作家，總計投書36篇文，他在個人簡介部份，自我介紹是「本科念法律，博士專攻政治哲學、中國研究，還會點小提琴、喜歡圍棋，半夜常吃鹽酥雞，陷入減肥永遠不成的惡性循環難解。」

林秉樞逢年過節不但會貼心送禮給友人，還委由女友以祕書身分代寄，刻意形塑富豪模樣。（讀者提供）

此外，他在這些專欄文章當中，除了寫書評，還會寫政治文章，像是評論宋楚瑜、韓國瑜等人，由於他身材高大，讓人以為多金，且飽讀詩書的溫文儒雅君子，但對照他痛毆女友的歷史來看，這些美好形象全毀。

由於他涉嫌家暴前女友高嘉瑜，事證明確，知情人士表示，檢警曾將高嘉瑜的照片及影片截圖印成A4紙張，請她以證人身分協助指認，確認是否在2人合意下拍攝。

 林秉樞將與政商人士的對話截圖或合照存入備份豆腐，內容超過1萬2千筆，再依「政商人脈」或「人脈對話」分門別類整理。（示意畫面）

除了親密照，還有多名女子也遭到林秉樞施暴，林還曾利用視訊軟體逼迫一名W女淚流滿面脫光衣服下跪，再趁機截圖存在手機中，行徑相當變態。

此外，檢警還掌握林秉樞與一名男姓友人的LINE截圖，發現林在閒聊時，曾把其中2位女友的全裸親密照，傳給該名友人分享，炫稱「回味無窮」，圖片幾乎都是林以第一視角拍攝，自己並未入鏡，顯見林秉樞已有散布私密照的紀錄，並非只是拿來恐嚇對方。

★《鏡週刊》關心您：遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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