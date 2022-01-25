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女乘客卡地鐵月台門　下秒遭列車捲走慘死畫面曝

▲▼女乘客卡地鐵月台門　下秒遭列車捲走慘死畫面曝。（圖／翻攝微博）

▲站務員疑似因情況緊急忘記先拉閘，導致列車開動重傷女乘客。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

上海一名年邁女乘客日前在搭乘地鐵時，意外被月台門夾住，卡在列車與月台間動彈不得，趕緊上前救援的工作人員試圖幫忙脫困，但疑似操作順序錯誤反而讓列車開走，造成女乘客受傷過重，送醫後搶救不治。

綜合陸媒報導，上海地鐵15號線祁安路站一名女乘客22日下午4點30分左右，搭乘地鐵時意外被月台門夾住，此時該月台門亮起警示燈，工作人員趕緊上前協助，試圖打開夾死的月台門，但下一秒列車突然開動，女乘客瞬間被捲走，直到這時月台門才打開，但為時已晚。

▲▼女乘客卡地鐵月台門　下秒遭列車捲走慘死畫面曝。（圖／翻攝微博）

▲列車開動後站務員才想到要去拉閘，但女乘客已被捲走。（圖／翻攝微博）

工作人員這才趕緊跑去拉下停車閘，隨後也將女乘客送醫救治，但女乘客仍因傷勢過重不幸身亡。報導指出有關部門已介入調查事故具體原因，地鐵營運方也對本起憾事表達遺憾，並稱將全力配合調查工作，並與家屬保持聯繫。

影片在微博吸引關注，網友紛紛留言，「20秒就是不去拉閘，15號線還是無人駕駛，車啟動了人夾死了才知道去拉閘，我想來想去，都覺得站務要負主要責任」、「第一時間應該是拉閘啊」、「那個工作人員如果先拉閘就好了」、「屏蔽門終於出事故了，以往就十分擔心出問題，按道理說，只要有異物干擾，這個門就該有響應不能關閉，一旦關閉，就會出現很大的麻煩。這次事件，又給屏蔽門設置問題帶來了極大的爭議性，上海地鐵有屏蔽門的站點有很多，希望盡快處理好信號響應的問題，我覺得這次事件大概是信號響應出了程序問題。」

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