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上海「14+7」入境隔離升級　並開放台灣民眾可打第三劑疫苗

▲▼上海「14+7」隔離升級　開放台灣民眾可打第三劑疫苗。（圖／記者趙禕攝）

▲上海隔離規定升級。（圖／記者趙禕攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸Omicron確診病例持續增加，上海市官方24日宣布將升級入境人員解除14天集中隔離之後的7天健康監測管理服務，以及開放18歲以上台灣民眾可接種第3劑疫苗。

根據新規，入境目的地為上海市的人員，在解除14天集中隔離後，如在上海市有固定居住地且滿足居家健康監測條件（「一人一戶」或「一家一戶」）的，落實7天居家健康監測。其間，居家健康監測人員及同住人「非必要不外出」。因生病就醫等特殊情況確需外出的，安排專用車輛閉環轉送。

▲▼上海「14+7」隔離升級　開放台灣民眾可打第三劑疫苗。（圖／記者趙禕攝）

入境目的地為上海市、但無固定居住地或不滿足居家健康監測條件，或入境目的地為外省市但需在滬停留的人員，在解除14天集中隔離後，入住指定健康監測酒店落實7天健康監測，「一人一間（套）」或「一家一間（套）」。其間原則上不得離開房間，由酒店提供餐食、外賣、包裹等轉送服務。因生病就醫等特殊情況確需外出的，安排專用車輛閉環轉送。

入境人員解除14天集中隔離健康觀察時，由專用車輛閉環轉送至居家健康監測地或指定健康監測酒店。嚴格落實每日早晚2次體溫監測和個人健康狀況監測。在健康監測的第2天、第7天，由專用車輛閉環轉送至指定醫療機構開展核酸檢測，或由醫務人員上門採樣。相關人員如健康監測期滿，且核酸檢測結果為陰性、無新冠肺炎相關臨床症狀，由所在社區或指定酒店解除健康監測。

上海市官方並強調，健康監測期間，入境人員及同住人如未履行相應義務或違反規定，造成疫情傳播風險的，將依法依規採取懲戒措施，嚴肅追責。

▲▼上海「14+7」隔離升級　開放台灣民眾可打第三劑疫苗。（圖／記者趙禕攝）

另外，上海市官方還宣布，從24日晚間8時起，啟動在滬18歲及以上台胞新冠病毒疫苗加強免疫接種和3至11歲台胞新冠病毒疫苗接種預約登記，並於1月25日開始疫苗接種。

上海市官方指出，根據「知情、同意、自願」原則，自願進行加強免疫接種的在滬18歲以上台胞，以及自願接種新冠病毒疫苗的3至11歲台胞，可憑台灣居民來往大陸通行證或台灣居民居住證，通過健康雲平台進行在線預約登記。

上海市官方提到，原則上，在滬18歲及以上台胞加強免疫接種需接種一劑次與之前相同的疫苗。3至11歲台胞僅適用「國藥中生北京所新冠病毒滅活疫苗」和「科興中維新冠病毒滅活疫苗」。

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