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社會 社會焦點 保障人權

超扯！嫌輕度智障打工反應慢　老闆用鐵掃把暴打到黑青

▲1名輕障男子友人爆料稱其在夜市攤位打工，慘遭老闆拳打腳踢大面積瘀青。 （圖／男子友人提供）

▲輕障男子友人爆料稱其在夜市攤位打工，遭老闆拳打腳踢身上瘀青。 （圖／男子友人提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名男子爆料，他有一名罹患輕度智能障礙的朋友(約40歲)，在精誠夜市的攤位打工，只要動作一緩慢，就遭老闆白眼用鐵掃把暴打，甚至拳打腳踢，全身大面積黑青、頭臉也腫脹，事後他陪同男子到警局提報傷害罪，卻發現老闆以1500元私了，目前警方已經通知這名老闆到案說明釐清案情。

友人將男子遭施暴虐打的照片po上網，「打人就很過分耶」，一定要讓老闆對他的所作所為付出代價！不然他一定又會找被害者的麻煩、還有網友指出「反應不好也不能動手」、還有人說「打這麼嚴重，是欠你錢啊，沒人性」。引發網友議論撻伐。

▲1名輕障男子友人爆料稱其在夜市攤位打工，慘遭老闆拳打腳踢大面積瘀青。 （圖／男子友人提供）▲1名輕障男子友人爆料稱其在夜市攤位打工，慘遭老闆拳打腳踢大面積瘀青。 （圖／男子友人提供）

「我真的看不下去了」，這名友人又氣又悲憤地指出，看到我朋友全身瘀青、他媽媽又是重度智障，真不知道他們倆母子該怎麼過日子，自從朋友於1月17號，開始去夜市攤位工作後，到職3天老闆就把他打了三次。想問為什麼他身為一個老闆，怎麼不叫他第一天就叫他不要來上班就好了呢？

友人指出，他們20日當晚去向警方報案，並帶男子驗傷，老闆得知挨告傷害，21日就急著要和解，竟半夜跑去男子家中，把男子騙出去後拿1500元說是薪水，且聲稱已經和解，實在太惡劣。

友人說，現在他們能做的只能向警方求救，請這名老闆能出面說清楚，到底為何要將一個好好的人打成這種模樣，而警方受理報案後，目前已經通知對方到案，而記者也去電給這名老闆，對方沒接電話，無法得到他的進一步說明。

▲1名輕障男子友人爆料稱其在夜市攤位打工，慘遭老闆拳打腳踢大面積瘀青。 （圖／男子友人提供）

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