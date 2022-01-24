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社會 社會焦點 保障人權

五楊高架火燒車畫面曝　21歲女駕駛+2乘客早一步下車

記者楊熾興／桃園報導

21歲柯姓女子24日13時許，駕駛小客車行經國道1號五楊高架高架北向63.5公里中壢路段時，發現車內引擎室不明原因冒煙，立刻將車行駛到路肩，沒多久車頭即開始起火，火勢即一發不可收拾，適巧巡邏員警經過，趕緊請車上3人遠離車輛，雖然消防人員不到20分鐘撲滅火勢，但車輛已燒成廢鐵。

▲國道1五楊高架火燒車。（圖／國道警察提供）

▲火勢一發不可收，消防人員搶救中。（圖／國道警察提供）

▲火勢一發不可收，消防人員搶救中。（圖／國道警察提供）

國道警察調查，柯姓女子駕駛小客車，下午13時15 分許，行經國道1號五楊高架高架北向63.5公里中壢路段，發現車輛引擎室不明原因冒煙，立刻將車行駛到路肩，恰巧本大隊巡邏車經過看到，立即上前協助，並通報消防單位，沒多久車頭即開始起火，火勢即一發不可收拾，員警趕緊請車上三人遠離車輛，所幸當時員警及時發現並提供協助，車上三人都沒有受傷，也未有其他用路人遭受波及，消防車隨後趕到將火勢撲滅，現由工務段清掃路面，起火原因由消防單位鑑識中。

▲不到20分車輛就燒成廢鐵。（圖／國道警察提供）

▲不到20分車輛就燒成廢鐵。（圖／國道警察提供）

現場濃煙造成車流回堵約3公里，並影響主線車道車流，立即通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況。國道警察第一大隊呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件故障，造成行車危險。

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