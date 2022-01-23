女嬰拉出「網球便便」掛急診被笑？爸媽怒公審　釣出醫生還原經過

▲女嬰拉出「網球便便」被笑，新手爸媽怒。（圖／免費圖庫pixabay）



文／CTWANT

一對新手爸媽日前指控，孩子排出了網球大小的便便，後來換尿布都是水便，且突然出現嚴重尿布疹，因此半夜帶著女兒去內湖三總掛急診，不料竟遭到急診醫師取笑，氣得痛罵對方沒醫德。貼文引發討論，當事醫師也出面還原經過，強調自己秉持專業診斷，反控家長在急診室拍桌，甚至揚言要找記者來堵人。

原PO日前表示，孩子當天排出了網球大小便便，引發嚴重尿布疹，嚇得2人趕緊帶女兒去掛急診，誰知值班的急診醫師態度輕浮，還一派輕鬆地說「看起來是沒有流血啦！應該不會是肛裂！甚至還叫我們要是真的擔心有肛裂的情況，可以早上的時候去掛號門診追蹤」，直指醫生居然笑得出來，態度非常可惡。

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貼文曝光後，不少網友認為該對夫妻根本反應過度，直言「可以等兩天不去看醫生，選擇半夜去急診是什麼心態」、「8個月大可以大網球大小的便？現在的人浮誇無止境！」、「還有臉公審醫生，如果不相信專業，又要用無知的認知去公審醫生，拜託以後生病自己醫吧！還有，醫生笑也不行，難道要哭？」

另一方面，當事醫生也打破沉默發文，「當天我從早上7點就開始在小兒加護中心上班了，晚上便接著去值急診室，而且要到天亮才能下班。您深夜來看診時，我已連續上班超過12小時了，當下想把份內工作做好，找空檔吃個飯休息一下，完全沒有心思和體力去嘲笑病人或是和病人吵架。」

他提到，自己根據專業判斷，認為患者不需要緊急處置，建議回門診追蹤，「沒想到您們解讀成我不相信你的說詞，還在急診室拍桌對我辱罵以及恐嚇說要找記者來堵人，身為醫師在急診室接受家長的各種負面情緒已是家常便飯，我也不會跟您吵架或是說要蒐證提告，只是您們當下行為已妨礙其他就診的病人，我不得不請警衛來處理」。

醫生強調，「最後我想說的是，在雙方都無法提供影音檔的情況下，在這邊貼文也只是各說各話。如果您和先生覺得當天受到委屈的話，歡迎尋求正當的管道討回公道，相信法院會給當天在急診室失控的您們、以及我當天的醫療處置和看診態度一個公正的結果。」

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