水果店欠顧客35萬倒閉！老闆「每天工作14小時」　追著債主還錢

▲陳偉為了還清欠款，每天工作10多小時，發薪就到南京還錢。（圖／翻攝《今日頭條》）



記者柯振中／綜合報導

南京市33歲的陳偉先前開一間水果店，因為疫情影響倒閉，也欠了200多名顧客8萬多元（人民幣，下同，約新台幣35萬元），沒想到他用了一年將欠款還清，過程還要「追著債主跑」，舉動讓人大讚「這小子很可以」。

綜合陸媒報導，陳偉2019年開了「橙果園」水果店，當時聘請了4名員工，在南京市的住宅區租下店面，每天一大早就外出批發水果。

由於物美價廉，附近許多住戶會到場光顧，從早到晚都相當熱鬧，他為了居民的方便，也開通了「儲值卡」服務，雖然沒有回饋，附近還是有許多人選擇儲值。

當時「橙果園」生意火爆，每個月的營業額高達數十萬元，光是淨利就有約3、4萬元（約新台幣18萬元），讓陳偉相當開心，一家人生活過得相當寬裕。

▼陳偉將會員的清單寫下，接著開始一一還款。（圖／翻攝《今日頭條》）



沒想到，後來碰上了疫情，生意急轉直下，每天光是開店，就要賠2,000元（約新台幣8,742元），苦撐了約一年多，加上網路行銷失敗，陳偉萬般無奈之下，只能將店關閉。

而在水果店倒閉前，陳偉統計了儲值卡裡的預付額，按照名單聯繫，一共有200多名會員，款項約8萬餘元（約新台幣35萬元）。不過，當時陳偉手上沒有這麼多錢，只能在群組裡面通知，過段時間會退錢，但說法不被採信，甚至還有人打電話來罵髒話。

▼陳偉用了一年多的時間，終於把欠會員的儲值款還完。（圖／翻攝《江蘇公共》）



陳偉為了還錢，選擇回到老家工作，每天一早到羊肉店打工，上午9點再到工地裝潢，晚上再開車送快遞，一天有14個小時在工作，每個月大約能賺到1萬元（約新台幣4萬3,000元）。

而每當領到薪水，他就會請假一天，專門跑到南京「還債」，甚至有些人找不到，還只能報警處理，讓員警相當驚訝，第一次聽到有人「報警找債主」。

經歷了漫長的「還債過程」，陳偉甚至碰上債主拒絕收錢，只能追在後面跑的狀況，所幸今年年初終於將欠款全數還完，能夠安心過年。

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