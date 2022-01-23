台北足跡案暴增　北市聯醫：觀測到民眾自發性減少外出

▲聯合醫院副總院長璩大成。（圖／北市府提供）



記者黃巈禾／台北報導

有關北市足跡案增加，北市聯合醫院副總院長璩大成23日在北市疫情說明記者會表示，個案不在台北，但曾到台北的足跡案件越來越多，直到這2天台北終於也發生台北本土案件，山雨欲來風滿樓，要非常小心；而北市儀表板，觀測到民眾最近幾天對大眾交通運輸系統的使用量下降，是好事情，自發性減少去公共場所。

有關桃園群聚案，璩大成說明，從圖表可看到，號碼36為桃園西提案，延伸至右下角的大同某診所案，這起事件為同樣去西提聚餐的其中三位父子，北市分成父親線及子女線。

璩大成指出，父親線部分，該父親到台北市，因有症狀而前往診所就醫，不幸感染同去看病的一位70幾歲老太太，該老太太有孫子在附近國小國中上課，北市匡列數百人採檢；子女線部分，小孩與小孩之間的傳染，導致其中一名小孩的父親染疫，該父親就是租借東吳大學城中校區的其中一人，北市連夜篩檢數百人，所幸疫情暫時控制下來。

▲桃園機場確診個案分布。（圖／北市府提供）



璩大成表示，感謝診所介紹有症狀的人使用家用快篩，因此很快就能採檢出結果，這兩天敵人越來越接近，光昨天就有2例，一例是在高雄就讀的學生放寒假，騎車沿著縱貫線回台北，造成家人被感染；另一例是房仲染疫，房仲的妹妹（圓山飯店西點廚師）與房仲的的朋友都確診。

璩大成指出，北市擔心的感染源不明案例出現，呼籲大家除要小心外，若有症狀先去買家用快篩，若陽性就打專用電話或1922，有人員協助就醫，減少接觸、病原散布的風險。