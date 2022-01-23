鴻佰4確診新竹3處密集接觸點曝光　竹縣府：足跡重疊者快去篩

▲新竹縣府公布鴻佰4名確診員工中其中3人的足跡。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

受桃園市遠雄自貿港區群聚疫情影響，鴻海集團旗下的鴻佰科技有4名新竹縣的員工(3名本國籍和1名外籍移工)在桃園篩檢驗出陽性確診，4人平時在鴻佰新竹廠工作，生活圈也在湖口和竹北，新竹縣獲報緊急協調醫護進駐鴻佰位於湖口新竹工業區的廠區，替約1200名員工全面PCR篩檢，預計今(23日)深夜完成，另開設湖口、竹北等5處社區篩檢站，供足跡重疊、高風險的鄉親PCR採檢。

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▲▼新竹縣府公布4名確診中的其中3人足跡，另外1人仍在疫調中。





新竹縣衛生局說明，4位確診者分別為：

一、案18421，50多歲男性，住竹北市，每天早上從鴻佰新竹廠搭公務車至桃園廠擔任管理工作，初步足跡到過竹北和竹東地區，已由環保局通知相關人員消毒中，疫調匡列接觸者工作也同步進行中。

二、案18418，40多歲男性，租屋住在湖口鄉平日在鴻佰新竹廠擔任外籍移工管理業務，曾在1月11日前往鴻佰桃園廠，相關接觸者正在匡列調查中。

三、案18427，40多歲男性，租屋住竹北市，是鴻佰聯合機電員工，1月18日曾前往鴻佰桃園廠上工安課程，相關接觸者正在匡列調查中。

四、案18421，30多歲男性外籍移工，平日住在湖口外勞宿舍，每天往返鴻佰桃園廠工作，相關接觸者正在匡列調查中。

▲▼縣府另外公布3處人口密集的接觸地點，呼籲有足跡重複、高風險者，可自行前往加開的5處篩檢站篩檢。

衛生局指出，4名確診者平日除在鴻佰新竹廠外，生活圈也在湖口和竹北，衛生局緊急協調台北榮總新竹分院進駐廠區，替約1200名員工全面PCR篩檢(計有3處人口密集接觸地點：竹北市高賓大旅社、湖口工業區鴻佰科技新竹廠、湖口鳳凰村興華街移工宿舍)分別由待大安醫院、北榮新竹分院和湖口仁慈醫院進駐，預計今天(23日)深夜完成，4人足跡(案18421移工足跡稍晚公布)已通知消毒，如附件。

新竹縣府臨時在今天設置5處社區篩檢站，呼籲有足跡重疊、高風險者，可於今晚6時至10時前往以下5處篩檢站PCR採檢：

1.湖口鄉：鳳凰村活動中心篩檢站

2.湖口鄉：湖口仁慈醫院篩檢站(急診)

3.竹北市：中國附醫醫院(急診)

4.竹北市：台大生醫竹北醫院(急診)

5.竹東鎮：北榮新竹醫院(急診)

▲案18397曾於1月14日前往竹北高鐵站旁的6+Plaza廣場。

另外衛生局今天也接獲新北市通知，新北市確診者案18397有兩處新竹縣竹北市的足跡，也一併公布足跡圖。

新竹縣長楊文科今要求衛生局協調勞工處，全面比對桃園遠雄自貿港區的企業，若有在新竹縣設置廠區據點的，後續也將評估疫情狀況，計畫擴大安排替這些員工快篩。最後提醒鄉親，勤洗手、量體溫、落實實聯制、保持社交距離，大家一起做好防疫工作。

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