蘇貞昌視察指揮中心「不升三級」　確保中央地方醫療量能

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，國內22日新增82例本土案例，創下今年新高，行政院長蘇貞昌23日也親自視察指揮中心。據指出，蘇貞昌此行不是要宣布升級，而是要與高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦視訊，確保中央與地方的醫療量能是否已經整備好，以面對與病毒共存前的挑戰。

▲行政院長蘇貞昌視察指揮中心。（圖／記者黃國霖攝）



蘇貞昌23日中午在指揮中心指揮官陳時中、專家諮詢小組召集人張上淳、行政院發言人羅秉成等人的陪同下，視察嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心。

知情人士指出，蘇貞昌此行並不是要宣布升級，而是要與陳其邁、鄭文燦兩位市長視訊，了解中央和地方的指揮體系有沒有需要加強之處，也看看中央和地方的醫療量能是否已經整備好，來面對與病毒共存前的挑戰。

蘇貞昌受訪時則表示，Omicron病毒傳播非常快速，瞬間全世界都變成Omicron病毒，「它的特性是傳播快速，但是都比較是輕症、甚至於無症狀，台灣的情形也是一樣」，呼籲全體國人同胞「戒慎不必恐懼」。

蘇貞昌強調，政府用盡一切的努力，就是希望延緩Omicron病毒傳播的速度，讓社會能夠安定，而他也要特別呼籲國人同胞，從外國各種實證經驗看來，「越有打疫苗越能減輕症狀、越能增加保護力」。

蘇貞昌也呼籲，所以還沒有打疫苗的國人同胞，請盡快施打疫苗，「打了二劑、甚至要打三劑，還沒有打的，都盡快施打疫苗」，不僅會增加自己的保護力，也可以保護整個家庭社會。