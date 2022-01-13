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柔道童腦死教練詭辯「法官喊卡」　母聽影片哀號聲潰堤奔出法庭

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲黃母（白衣）記者會後情緒激動落淚，王薇君上前擁抱安慰。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區7歲黃姓男童，去年遭何姓柔道教練及四年級學長重摔20多次，導致顱內嚴重出血，經過70天搶救仍不幸宣告不治。黃母13日上午9時前往台中地方法院遞狀請求民事損害賠償，何姓教練也準時出庭。據悉，何男今日開庭竟主張黃童有精神疾病，且相關傷勢是黃童在上課前就已受傷、或是上課過程中自己撞牆才導致，令黃童父母無法接受；法官舉證播放當時黃童遭重摔的畫面時，其哀號聲讓黃母一度情緒崩潰，當場離開法庭，黃父也跟著離去，由委任的律師繼續開庭。

律師張廷睿指出，今日開庭時何姓教練及其辯護律師的說法，仍與前次準備程序一樣，否認傷害黃童，主張黃小弟弟之所以會過世，是因在上課之前就有受傷，或是患有精神疾病、在上課過程中自己去撞牆，導致後續相驗結果（顱內出血），「何教練把所有過錯推到黃童自己身上。」

張廷睿表示，連法官都認為他們說法可能有矛盾，建議被告跟辯護人稍作5分鐘休息、討論，再繼續開庭，未料重新審問時對方仍堅持同樣的答辯。另外，開庭前法官也照程序詢問被告是否精神、健康狀況正常，何教練稱沒有問題。

張廷睿提到，現場要播放當時黃童遭重摔的側錄影片時，由於黃童哀號的聲音透過影片不斷傳出，黃母立刻崩潰、步出庭外，致使開庭一度中斷，隨後犯保人員上前安撫其情緒，但直到影片勘驗完之前黃母都因情緒激動而無法再進入法庭。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲今開庭時法院撥放黃童遭重摔的側錄影片，黃母情緒崩潰步出法庭。（圖／資料照）

豐原黃小弟一案今日召開刑事庭，黃母在開庭前由律師陳孟秀、張庭睿，以及中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君陪同召開記者會，表示將向法院遞狀請求民事損害賠償，要求何聰樂教練、黃姓學童的學長廖姓男童及家長、台中市體育總會柔道委員會、台中市體育總會連帶賠償1800萬餘元。

黃母今天在記者會上哭到聲音沙啞，她說「在記憶中，4月21日（去年）的早上，載著可愛的兒子去學校上課，到校門口的時候，兒子回頭說一句『媽媽再見，再見！』，是這輩子兒子最後一句跟我說的話！從那天開始，我兒子再也沒有叫我媽媽過，我只要想到他，在最後的記憶裡面，他的心裡帶著恐懼、身體帶著痛，走完七歲的這一生，我真的好痛好痛。」，盼何姓教練受到最嚴厲的制裁。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲黃母今於台中地院前召開記者會。（圖／記者白珈陽攝）

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