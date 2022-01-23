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竊嫌虎年「犯太歲」年前犯案　衰被下班員警發現遭逮

▲48歲許姓男子，涉嫌侵入民宅行竊案，被和順派出所蔡姓員警在下班返家途中發現查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲48歲許姓男子，涉嫌侵入民宅行竊案，被和順派出所蔡姓員警在下班返家途中發現查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局和順派出所，於1月21日晚上　6時許受理民眾報案稱，安南區州南重劃區內某民宅遭人侵入，並翻動屋內物品，雖無貴要財物損失，但已造成住戶心裡恐慌，員警在受理後非常重視，並立即偵辦，22日下午蔡姓員警在下班返家途中發現與竊嫌特徵相符之人，經尾隨逮捕許嫌，依法移送並擴大偵辦。

▲48歲許姓男子，涉嫌侵入民宅行竊案，被和順派出所蔡姓員警在下班返家途中發現查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

員警調閱監視器，發現這名男性竊嫌頭戴棒球帽及口罩，且騎乘未懸掛車牌機車，竊嫌在鎖定目標後，將機車停放在遠處，步行前往行竊，犯案後又再迂迴繞路離開，以躲避警方追緝。

1月22日下午2時30分許，和順派出所蔡姓員警在下班返家途中，於安南區安和路一段123巷口，眼尖發現1名男子特徵與竊嫌相符，即尾隨發現該男子一直在巷弄內徘徊張望，疑似在尋找下手目標，蔡姓員警即請其他員警前來支援查察，竊嫌一度心虛要逃跑，但被員警反應敏捷及時緝獲，經偵訊後該48歲許姓男子坦承犯案，另亦涉嫌於該州南重劃區2020年12月間的另1件住宅竊盜案，員警訊後依侵入住宅及竊盜未遂罪函辦，並擴大清查許男是否另涉他案。

▲48歲許姓男子，涉嫌侵入民宅行竊案，被和順派出所蔡姓員警在下班返家途中發現查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警三分局表示，和順派出所蔡姓員警在下班後，仍保持敏銳度及積極性，進而查獲竊嫌，優良表現值得肯定。另農曆春節即將到來，民眾如有提領大筆現金需要護鈔或是家中有代保管現金需求，可隨時向警方提出，警方會立即提供協助。另外在1月24日22時起至2月7日24時止為期15天，警方亦規劃執行「加強重要節日安全維護工作」，要讓民眾能開心、平安的過好年。

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