一夜爆增60例確診　移工頂著溼冷天氣打疫苗接種站爆棚

▲一夜爆增60例確診，移工不畏溼冷天氣打疫苗接種站爆棚。（圖／移民署桃園專勤隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園自貿港區工廠一夜爆增60例確診案例，累計已有70名員工染疫，是單一事業機構一天之內驗出最多陽性確診數的個案，此訊息於移工生活圈傳開後，儘管22日天氣溼冷，移工們紛紛包車到桃園火車站接種站打疫苗，接種站現場排成長龍人潮，估計迄下午3點即有千人完成疫苗接種。

移民署北區事務大隊桃園市專勤隊及服務站與桃園市政府衛生局合作，自2021年12月6日起在桃園市聯新醫院、中美醫院及榮民總醫院桃園分院等醫療院所及桃園火車站開設接疫苗接種站，每次接種人數近6百人，為提高疫苗覆蓋率，移民署鼓勵滯臺的逾期停(居) 留外來人士把握機會，利用「逾期停(居) 留外來人口安心接種 COVID-19 公費疫苗專案」儘快出面接受施打疫苗。

同時強調「不收費、不通報、不查處及不管制」四大原則，現場亦會派通譯人員到場，提供外來人士身分確認及受理統一證號申辦等多國語言服務，讓外來人士順利施打。桃園市專勤隊荊少安隊長表示，這波Omicron病毒疫情來勢洶洶，因公費疫苗專案期間至今年1月31日截止，有意施打者仍可向桃園市專勤隊詢問，聯絡電話：03-2174577分機412、413，專勤隊可協助聯繫安排接種疫苗，後續再依通知前往指定處所接種。

移民署再次呼籲在臺的外來人士尚未施打疫苗者，歡迎儘速前來接種疫苗，共同攜手對抗病毒。