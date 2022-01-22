劉櫂豪第8屆愛台東夢想資助計畫　總獎金40萬即日開始徵件

▲第8屆愛台東夢想資助計畫，即日開始徵件。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪2015年起舉辦愛台東夢想資助計畫，幫助台東年輕朋友能在台東這塊土地圓夢，劉櫂豪很開心每年都有很多對台東懷有夢想的青年，認同這片土地，築夢踏實，劉櫂豪對於能陪伴大家實現夢想深感榮幸，每年堅持持續舉辦愛台東夢想資助計畫，今年邁入第8屆，本屆總獎金40萬元，邀請年滿16歲至45歲的台東縣民，加入實踐夢想的道路，即日起至3月15日止開放徵件申請。

劉櫂豪提到，自己一路走來感謝很多人陪伴與栽培，給予鼓勵及支持，是1個很幸運的人，劉櫂豪期望將這份幸運分享給大家，希望自己能夠盡一份力作年輕人的後盾，協助台東青年的夢想在台東實現。2015年起舉辦首屆愛台東夢想資助計畫，劉櫂豪很高興每年都能看到有這麼多台東年輕朋友，在台東這塊土地上築夢踏實，相信夢想的力量已經散佈在台東這塊土地上，至今已幫助近50名(組)青年圓夢，發出總獎金220萬。今年再持續舉辦第8屆愛台東夢想資助計畫，總獎金40萬元，鼓勵所有認同台東這塊土地，懷抱著夢想的青年，踴躍報名參加，踏在實踐夢想的道路上。

劉櫂豪提到，2021年夢想計畫得獎者馬佳文在荒野部落透過Zumba舞蹈，凝聚部落族人的情感，另外得獎者沈杰修爬梳以台東鐵花村、鯉魚山為軸心的台東歷史，讓大家更認識台東。舉辦7屆以來，已被實踐的夢想有設計出觀光桌遊、建置地方小書屋、拍攝微電影、與咖啡廳合作的書籍閱讀等等，相信第8屆愛台東夢想資助計畫能夠持續將這份力量推動下去，每1個夢想都能讓台東成為更好的地方。

劉櫂豪說明，第8屆愛台東夢想資助計畫報名期間為即日起至3月15日為止，相關報名資訊可至劉櫂豪臉書粉絲專頁，劉櫂豪官方Line(@ahao)，劉櫂豪ig(ahao_liu)，或洽詢劉櫂豪立委服務處（台東市傳廣路18號089-310979）。