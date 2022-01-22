台東爸與兒參加喜宴後失聯　隔日被發現墜數十公尺深溪谷亡

▲警、消及民，合力溯溪將大體送返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局關山分局延平分駐所於22日，接獲民眾及110報稱「在紅葉村下里北絲鬮溪有人墜落溪谷，請派員處理」。警消抵達現場，發現掉落溪谷民眾已明顯死亡，死亡原因正在釐清中。

22日上午，台東縣警察局關山分局延平分駐所，接獲民眾通報「在紅葉村下里北絲鬮溪有人墜落溪谷」，副所長吳聲亮及警員廖志宏隨即前往，同時通報延平消防隊前往救護；抵達現場後，發現必須溯溪前往，故協請消防特搜隊前來支援，現場包括家屬及聞訊而來的延平鄉巡守隊及守望相助隊，也都加入救援行列；一行人拉繩順利溯溪後，發現掉落溪谷民眾已明顯死亡；眾人以擔架合力接駁穿越湍急溪流，終將體體送返家中，並由關山警察分局偵查隊報請台東地方檢察署相驗，以釐清死亡原因。

據悉，掉落溪谷民眾為住在延平鄉的81歲朱姓老翁，21晚與兒子前往同鄉紅葉村下里參加宴會，因故先行離席在車內休息；22日早上，家人在家中遍尋不著老翁後，遂前往車輛停放處找尋，但車內也無人，僅有1雙鞋子，往旁邊溪谷俯視一看，就發現父親躺臥在約幾十公尺深的溪底，隨即報案；朱姓老翁跌落溪谷原因，仍待警察深入調查。