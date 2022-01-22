桃園「環境清潔週」防疫拚掃作伙來　環境安心迎虎年

▲桃園「環境清潔週」24日開始到30日。（圖／環保局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

農曆春節前海外返國過年人潮遽增，桃園身為國門之都，疫情衝擊首當其衝。市府環保局22日指出，今年環境清潔週從1月24日開始到1月30日，環保局各區清潔隊即日起到1月27日下午5點止，將加派人力，協助民眾處理大型廢棄物或家具，同時籲請家戶同心協力做好防疫，保護桃園市環境安全，除舊佈新平安過好年。

環保局長呂理德說明，今年春節有9天假期，考量年終大掃除的需求，特別請清潔隊員們4天加強清運垃圾，包括1月30日（小年夜）、1月31日（除夕）、2月5日（初五）及2月7日（初七）都有加班收垃圾。

其中，1月30日小年夜雖然適逢周日原本是停收的，各區清潔隊都會在這天加班來加強清運垃圾，從下午1時起加強清運一趟至收完為止(夜間停收)，在1月31日也就是除夕當天，各區清潔隊也會加班來加強清運垃圾，從上午9點起，清運一趟至收完為止(夜間停收)；2月1日初一至2月4日初四依循往例，停收四天，讓辛勞一整年的清潔隊員好好休息。

2月5日初五這天，各區清潔隊早早收假協助市民來清理過年4天的垃圾，從上午9點起，清運一趟至收完為止(夜間停收)；2月7日初七全桃園市恢復正常清運，除夜間開始依原時段清運，為了加強便民服務，環保局特別自中午12時起加強清運一趟，增加家戶排出垃圾的時間。而復興區則是2月1日初一、2月2日初二、2月4日初四、2月5日初五及2月6日初六等五天停收，而1月31日除夕及2月3日初三從上午8點起，清運一趟至收完為止(夜間停收)。

另外，桃園市「生熟廚餘全回收」政策也在今年元旦上路，進行為期3個月的全市宣導，請大家在生活中做好惜食減量，從源頭減量做好資源廚餘分類回收。年關將至呂局長也溫馨提醒，清潔隊員只收垃圾，不收紅包，請大家在過年期間無須特地送禮、送紅包給隊員，只要一句真摯的感謝或笑容，就足以轉達心意。