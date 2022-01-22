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游淑慧批指揮中心雙標　昔「羞辱」雙北、今「體貼」不點名桃園

▲▼游淑慧批指揮中心公布病例時偏心。（圖／翻攝游淑慧臉書）

▲游淑慧批指揮中心公布病例時偏心。（圖／翻攝游淑慧臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

中央流行疫情指揮中心22日公布國內新增82例本土個案，創下近期新高，指揮中心針對防疫的措施也被各界關注。國民黨台北市議員游淑慧22日批評，去年疫情在雙北爆發時，指揮中心公布的疫情狀況皆強調雙北的病例、嚴重性。但如今爆發在桃園，卻在疫情分區中，把僅9例的雙北和117例的桃園畫成同種顏色、暗示其一樣嚴重。

游淑慧臉書表示，「亞旭電腦工廠21日暴增60例確診，加上當天下午率先公布的6人，總計已有66人確診。據了解，確診者將即刻被送往台北市劍潭活動中心的加強版防疫旅館隔離」。她強調，「我們不知道桃園的收治能量出了什麼問題？但台北能幫上忙的，我們一定會努力，希望所有患者早日康復」。

另一方面，游淑慧也批評，「但指揮中心真的欠雙北人一個公道」，去年，每天下午2時不斷公布強調「雙北病例數」，甚至綠營民代和側翼，還羞辱指責「全台灣在陪雙北三級警戒」。她質疑「今年呢？體貼的指揮中心卻再也不點名本土病例發生在哪個縣市」。

游淑慧強調，甚至連指揮中心的圖表，都要搞雙標。9個病例的雙北，硬要跟117個病例的桃園畫成一樣的顏色、一樣的嚴重。

▼游淑慧批指揮中心公布病例時偏心。（圖／翻攝游淑慧臉書）

▲▼游淑慧批指揮中心公布病例時偏心。（圖／翻攝游淑慧臉書）

游淑慧進一步解釋，同一套系統，如果查詢範圍只有「北區」，34例以上才畫為深紅區，新竹市5例只是橘區。但若把查詢設定為「全國」，4例以上就畫為最嚴重的深紅區。台北、新北立馬成為深紅區。「我知道，人的心都是偏的，但衛福部長陳時中的心，偏到後背去了」。

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