快訊／桃園染疫暴增！亞旭63移工7本國勞工確診　再增1人感染源不明

記者楊淑媛、林冠吟／桃園報導

亞旭群聚狂燒！桃園22日新增72人確診，為今年確診人數最多，在亞旭群聚中採檢1005人，目前已有移工63人確診，本國籍勞工7人確診，另外還需特別注意新增2例確診，其中一例為居服員衍生個案為案18349，為居服員所照顧家庭中的奶奶於居隔期滿採檢確診，而另一名為案18348，為一名20多歲女性採檢後確診，其感染源目前仍有待釐清中。

▲桃園新增確診中，除亞旭群聚外還有新增1名確診案例感染源不明。（圖／翻攝自YouTube／桃園事）

