快訊／亞旭移工確診延燒中和廠？　侯友宜：兩廠區無互相調派

▲新北市長侯友宜。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／新北報導

西堤群聚案持續擴大，桃園亞旭電腦昨天晚間一口氣爆出60人確診，至今天上午已累計70人染疫。新北市長侯友宜22日受訪時表示，移工群聚案目前都沒有新北市住民，至於外傳亞旭移工由人力仲介調派，且中和廠區的移工也會到亞旭上班，對此，侯友宜說，兩廠區並沒有互相調派，市府會要求所有勞工團體、企業都要落實防疫。

侯友宜表示，這次桃園移工有66人確診，都沒有新北市住民，目前新北都在密切觀察，早上他也要求，相關單位一定要持續監測，並落實企業防疫，雖然新北疫情相對穩定，但絕不能掉以輕心。

侯友宜說，尤其春節期間有很多居家檢疫者要返家，加上桃園、南部疫情不斷往上竄升，新北必須要全力守住，以及支援各縣市，目前新北市持續擴充醫療量能，專責病床開出455床，集中檢疫中心有168床 ，隨時調整醫療量能，做好萬全準備。

針對防疫策略是否加嚴，侯友宜表示，會隨環境變化做滾動式檢討，現在最重要的，除了拜託中央落實阻絕於境外，讓疫情不要擴大到境內，境內部分新北市一定全力管控，隔壁的桃園也會密切觀察，隨時取得聯繫，只要是該支援、該協助的，新北一定全力協助。

不過，新北市卻傳出有居檢者搭乘防疫計程車跑到外縣市，侯友宜說明，目前防疫計程車隊都有快篩，都是陰性，至於若有個案不遵守規矩，一定重罰，像上次有個案被發現後，新北也立即採取行動，一定落實執行防疫政策。