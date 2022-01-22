史上最硬教召來了！成功嶺打電話問尺寸　苦主崩潰「我中了嗎？」

▲全民防衛動員署1月1日正式成立，強化台灣後備軍力。（資料照／國防部發言人）

記者柯沛辰／綜合報導

國防部全民防衛動員署1月1日正式成立運作，17日起一週內寄發通知，預計3月實施為期14天的「新制教召」，不僅「全程野宿」，而且規定期間不能叫外送、訂飲料，提升教召強度。有網友21日發文抱怨，稱自己剛剛接到來自成功嶺的電話，詢問他衣服的尺寸，讓他忍不住飆出好幾句髒話，「是不不是穩中了？」掀起熱議。

原PO在八卦版發文表示，剛剛成功嶺打電話來問衣服鞋子尺寸，來電時手機whoscall有顯示「成功營」，「本來不想接的，但想說有沒有接結果都一樣，才聽聽看他要幹嘛」，讓他不禁幹譙「我當完還沒超過1年」、「現在是不是穩中了？菜XX、Ｏ幾Ｏ，怎麼不去死一死，Ｏ你老Ｏ！」

▲原PO在PTT崩潰詢問「是不是穩中了？」（圖／翻攝自PTT）

許多鄉民紛紛表示同情，但也有人留言調侃，「士官長想知道你的尺寸，你自己小心」、「進！餐！廳！」、「爽喔，14天睡帳篷+下雨」、「是（穩中），我之前退伍前就是做這業務的」、「電話接了就是報名，傻傻的」、「四個月的通通給我用教召補滿1年」、「夜色茫茫！星月無光！」、「哇塞，公費露營欸，你不如道露營器材很貴嗎！」

國防部指出，今年「新制教召」預計徵召25個營共約1萬5000名後備軍人，並於本月寄發通知，屆時3月將展開首波14天的新制教召，由陸軍步兵206旅執行，內容除了增加16小時的槍砲射擊、44小時戰鬥教練，還要行軍、野外宿營；首波上路後，將於北、中、南各挑一個教召營實施「全程野宿」，官兵一律睡帳篷露營，不准訂便當。

▼今年新制教召將徵召25個營、約1萬5000名後備軍人。（資料照／步訓部）

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