今落地篩檢5航班「揪7確診」　陽性率2.05%

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）
記者楊晏琳／台北報導
中央流行疫情指揮中心指出，今（21）早上有5架長程航班入境，3架美國，2架來自加拿大，共計採檢341名乘客，其中7人確診，陽性率2.05%。
昨日開始擴大航班採檢，共計18個航班入境，包含美國、菲律賓、土耳其、馬來西亞等國，共採檢660人，其中29人為陽性，百分比4.39%。
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▲1/21入境航班落地採檢數據。（圖／指揮中心提供）
▲1/20入境航班落地採檢數據。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）
記者楊晏琳／台北報導
中央流行疫情指揮中心指出，今（21）早上有5架長程航班入境，3架美國，2架來自加拿大，共計採檢341名乘客，其中7人確診，陽性率2.05%。
昨日開始擴大航班採檢，共計18個航班入境，包含美國、菲律賓、土耳其、馬來西亞等國，共採檢660人，其中29人為陽性，百分比4.39%。
▲1/21入境航班落地採檢數據。（圖／指揮中心提供）
▲1/20入境航班落地採檢數據。（圖／指揮中心提供）
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