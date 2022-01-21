快訊／中壢線交通車清潔員「解隔前轉陽」　機場群聚再+1

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增68例COVID-19確定病例，其中23例本土個案，為今年以來新高，其中一人為桃機清潔員，解隔前陰轉陽，對社區無威脅。另一名先前確診、家住基隆的防疫計程車司機，則研判是被1/14從澳洲返台的境外移入個案傳染。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,394,042例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,375,246例排除)，其中18,109例確診，分別為3,283例境外移入，14,772例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計116例移除為空號。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲指揮中心公布1/21本土確診個案。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大