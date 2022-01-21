5縣市豪大雨特報！雨彈連轟3天　1圖看懂「雨最猛熱區」在哪

▲今日各地降雨明顯。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日全台天氣不穩，受到南方雲系持續北移影響，各地降雨不斷，尤其東北部已出現局部豪雨，中央氣象局表示，降雨將持續到周末，直到下周一水氣才會減少，周二降雨則會全面趨緩，另今明兩日3000公尺以上高山有降雪機會。

氣象局表示，今天白天降雨範圍較廣，中部以北、東半部有短暫降雨，基隆北海岸、東北部降雨較多，東北部已達到豪雨標準，南部則是降雨範圍較小，不過也有局部雨勢。

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▲12小時定量降水預報。（圖／氣象局）

氣象局已發布豪、大雨特報，今日宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，宜蘭、花蓮地區及綠島、基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

▲氣象局發布豪、大雨特報。（圖／氣象局）

今日入夜後降雨範圍仍廣，台南以北、東半部有局部短暫陣雨，南方雲系持續影響到明日，周日又有一道鋒面通過，各地天氣依然不穩定。直到下周一水氣才有減少趨勢，周二後降雨範圍縮小至東半部，北部僅有零星降雨，周四以後則又會有南方雲系影響，天氣再度轉濕。

未來一周沒有明顯冷空氣，低溫均在14度以上，今日受到東北季風加上降雨影響，北部整天感受偏涼，其他地區高溫也略降，周末兩天冷空氣減弱，北部高溫回升到22度，下周一又有一波東北季風影響，北部高溫下降到20度以下，中南部多雲到晴且日夜溫差大。

▲南方雲系持續移入，各地降雨不斷。（圖／氣象局）