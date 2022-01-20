虎斑貓遭棄養　送動物醫院「晶片追主人」...貓鼻竟取出鉛彈！

▲民眾檢獲貓咪送往動物醫院，卻被告知貓咪吻鼻間取出「鉛彈」。（圖／翻攝臉書《動保法律互助》）

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子在2021年12月29日行經萬華區峨嵋街時，發現1隻遭人棄置的貓咪，立刻將貓咪送往動物醫院，但是在18日卻接獲醫院通知「貓咪額頭取出鉛彈」，懷疑貓咪受虐，與動保人員前往派出所報案，警方正循線調閱監視器畫面追人。

據了解，44歲的邱姓男子在2021年12月29日晚上，於萬華區峨嵋街125巷口，發現一個外出提籠，在籠子內發現一隻約剛成年的虎斑貓咪，立刻將人帶去動物醫院掃描晶片，卻發現沒有晶片。

醫院經過檢查後，發現貓咪的吻鼻處有異常隆起，原本以為是發炎，沒想到取出後竟然是一顆「鉛彈」，邱姓男子在18日接獲醫院通知後，立刻聯繫動保人員。

▲邱姓男子在峨眉街125巷子口發現提籠，裡面竟然有一隻中彈的虎斑貓。（圖／翻攝臉書《動保法律互助》）

動保人員前往醫院開立診斷證明，並且到管轄的西門町派出所報案，警方也依照動物保護法受理報案並開立三聯單，警方表示，檢查結果屬於普通傷害，由動保處處理，目前將協助調閱監視器。

事後有網友將文章上傳臉書社團《動保法律互助》，希望有目擊者或附近商家踴躍提供監視器或出面指認，另外知道棄養者也可以提供線索，更強調拿槍打貓是非常危險的行為，且中彈位置在吻鼻，是致命的頭部，希望能調查出真相。

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