　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

虎斑貓遭棄養　送動物醫院「晶片追主人」...貓鼻竟取出鉛彈！

▲▼民眾檢獲貓咪送往動物醫院，卻被告知貓咪吻鼻間取出「鉛彈」。（圖／翻攝臉書《動保法律互助》）

▲民眾檢獲貓咪送往動物醫院，卻被告知貓咪吻鼻間取出「鉛彈」。（圖／翻攝臉書《動保法律互助》）

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子在2021年12月29日行經萬華區峨嵋街時，發現1隻遭人棄置的貓咪，立刻將貓咪送往動物醫院，但是在18日卻接獲醫院通知「貓咪額頭取出鉛彈」，懷疑貓咪受虐，與動保人員前往派出所報案，警方正循線調閱監視器畫面追人。

據了解，44歲的邱姓男子在2021年12月29日晚上，於萬華區峨嵋街125巷口，發現一個外出提籠，在籠子內發現一隻約剛成年的虎斑貓咪，立刻將人帶去動物醫院掃描晶片，卻發現沒有晶片。

醫院經過檢查後，發現貓咪的吻鼻處有異常隆起，原本以為是發炎，沒想到取出後竟然是一顆「鉛彈」，邱姓男子在18日接獲醫院通知後，立刻聯繫動保人員。

▲▼民眾檢獲貓咪送往動物醫院，卻被告知貓咪吻鼻間取出「鉛彈」。（圖／翻攝臉書《動保法律互助》）

▲邱姓男子在峨眉街125巷子口發現提籠，裡面竟然有一隻中彈的虎斑貓。（圖／翻攝臉書《動保法律互助》）

動保人員前往醫院開立診斷證明，並且到管轄的西門町派出所報案，警方也依照動物保護法受理報案並開立三聯單，警方表示，檢查結果屬於普通傷害，由動保處處理，目前將協助調閱監視器。

事後有網友將文章上傳臉書社團《動保法律互助》，希望有目擊者或附近商家踴躍提供監視器或出面指認，另外知道棄養者也可以提供線索，更強調拿槍打貓是非常危險的行為，且中彈位置在吻鼻，是致命的頭部，希望能調查出真相。

噁男畫面曝！捷運撿到皮夾花到剩104元　搭電梯緊靠女子襲臀

防疫計程車回「我不能載客」竟遭強上　4屁孩被阻止竟圍毆司機

►冬天再也不怕冷的秘密是它！

ET快訊
快訊／西堤群聚+4！用餐客再增2人　三代同堂「公公婆婆」也染
快訊／高雄一家三口確診　父有北部足跡「Ct值僅11.5」
快訊／「數位新冠病毒健康證」明起開放使用！
快訊／明起「12大場所」須出示證明　完整接種2劑才可進入
快訊／高雄一家3口染疫！父親在高雄港工作　有北部足跡
快訊／大湳市場增2確診！　「買菜母女」染疫
本土+13！歌友會小黃載「洗腎病患」、機場保全室友都染疫
快訊／增24例境外移入「15例落地採檢確診」　美國10例最多
快訊／疫情燒高雄！今增13例本土　24境外
快訊／高雄一家3口確診　「感染源待釐清」
LIVE／高雄爆確診！某幼兒園全校快篩　陳時中最新說明
快訊／台鐵死傷事故！台南=中洲雙向延誤「3車站受阻」
嘉義縣死亡車禍！　女騎士捲車底爆頭慘死
快訊／大湳市場攤商確診　600人採檢結果曝
快訊／台南行人遭區間車撞擊　當場無生命跡象
快訊／高雄某幼兒園全校快篩！　陳其邁3點緊急記者會

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東婦偷30顆南瓜　被主人撞見作賊心虛全倒地上

虎斑貓遭棄養　送動物醫院「晶片追主人」...貓鼻竟取出鉛彈！

嘉義縣媽祖大道機車大貨車擦撞　女騎士捲車底爆頭亡

快訊／台南中洲平交道事故！行人遭區間車撞擊　當場沒生命跡象

「姪女」來電要26萬周轉　郵局行員機警通報...桃園男積蓄保住了

雲林失智翁騎電動鐵馬上快速道路　快被強風吹倒！警緊急馳援

吸毒後開車上路10分鐘被攔　一審無罪二審逆轉判7個月

虐死自閉生！狂毆害他高燒40.5度送醫亡　恐怖教養院3人被起訴

蔣介石銅像進駐台中七期！豪宅門口站崗　原因竟和一場飯局有關

高粱下肚騎車自撞重傷！酒測值1.265　他認了醉上路獲緩起訴

流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

泱泱「進盧廣仲家」深夜未出爆熱戀！　見他彈琴甜笑「有怦怦然的感覺」

賈靜雯爆修杰楷「持久力不夠」　追問《華燈》兇手被冷回；妳繼續猜吧！

騎士「地下道超車」卻擦撞婦人　怒嗆：妳幹嘛向左！引網熱議

林依晨認脾氣不好「收斂是讓大家好做事」　形容老公像「李大仁」：他不像江直樹啊！

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

如何哄女友他示範一招見效　丟出「藍色鈔票」秒獲燦笑

茶花枯掉了女兒問那什麼花？　爸正經回「乾燥花」種2年多了

屏東婦偷30顆南瓜　被主人撞見作賊心虛全倒地上

虎斑貓遭棄養　送動物醫院「晶片追主人」...貓鼻竟取出鉛彈！

嘉義縣媽祖大道機車大貨車擦撞　女騎士捲車底爆頭亡

快訊／台南中洲平交道事故！行人遭區間車撞擊　當場沒生命跡象

「姪女」來電要26萬周轉　郵局行員機警通報...桃園男積蓄保住了

雲林失智翁騎電動鐵馬上快速道路　快被強風吹倒！警緊急馳援

吸毒後開車上路10分鐘被攔　一審無罪二審逆轉判7個月

虐死自閉生！狂毆害他高燒40.5度送醫亡　恐怖教養院3人被起訴

蔣介石銅像進駐台中七期！豪宅門口站崗　原因竟和一場飯局有關

高粱下肚騎車自撞重傷！酒測值1.265　他認了醉上路獲緩起訴

「兩藍對一綠」　郝龍斌喊藍白合：否則被民進黨一一擊破

宋智雅業配排到5月！一篇文70萬　韓媒爆「天價酬勞」：比巨星過分

貝齒護苗關懷無限　擴大照顧攜子入監子女

富邦產險升級「防疫保單」　日平均保費不到2.2元！

億元男宋家豪今赴日　旅日台將員全數返日備戰新球季

男近70年沒洗澡「全世界最髒」　最新檢測驚揭：免疫系統超強大

快訊／疫情燒高雄！一家三口確診　父有北部足跡「Ct值僅11.5」

曾打AZ掛急診！星卉「早起打第三劑莫德納」曝副作用　狂灌水祈禱

鬥牛犬目標走1000步！　5小時後牠「躺平大睡」結果爸笑翻

韓國男生穿搭教科書是CODE KUNST！6技巧不浮誇也能成為焦點

女騎士「起立蹲下＋忘情擺臀」高速狂飆下秒放開雙手做體操

社會熱門新聞

即／婦打3劑莫德納2天後亡　死因出爐

新店隨機殺人魔逃死！改判理由曝

三民國小2225人採檢出爐！林智堅吐16字

竹東唯一合法殯儀館快倒　70萬人恐繼續喝洗屍水

父檢舉兒呼麻　毒品來自「蕾菈」合夥人

即／步出警局！ØZI現身首回應外流事件

女警搶快左轉撞車　20歲騎士噴飛全身傷

騎士綠燈突左轉　慘遭後車撞死

新北市1/24重啟「區間測速」　優先執法3路段曝　

即／疑陸資來台挖角　檢調發動大搜索

股票賠37萬　罵她賺吃查某下場曝

即／客運擦撞機車　女騎士頭遭輾爆慘死

蛋車自撞2死被驗出吸毒　保險公司拒賠726萬

婦打完第3劑莫德納2天後亡！家屬提受害救濟

更多熱門

相關新聞

準備要休息　2虎3橘排排趴佔滿椅

準備要休息　2虎3橘排排趴佔滿椅

貓奴的苦誰知道？網友PeiPei Dee日前回到家準備休息時，發現家中5隻喵星人早已搶先一步，相揪跳到木椅上趴好趴滿，靠著彼此的溫度互相取暖。仔細一看才發現，整排「貓肉坐墊」都懶懶胖胖的，連抬頭打聲招呼都不願意，完全沒有要讓位給奴才的意思，畫面十分辛酸。

燈突狂閃！鏡頭一轉見兇手玩開關

燈突狂閃！鏡頭一轉見兇手玩開關

貪吃虎斑「洪荒之力」緊咬雞腿...貓奴崩潰

貪吃虎斑「洪荒之力」緊咬雞腿...貓奴崩潰

回房見「4條土司佔半張床」苦惱：要先燉哪隻？

回房見「4條土司佔半張床」苦惱：要先燉哪隻？

喵虔誠仰望佛祖　網：面試虎爺？

喵虔誠仰望佛祖　網：面試虎爺？

關鍵字：

動物醫院鉛彈虎斑貓

讀者迴響

熱門新聞

漫威影帝滑雪意外身亡！下坡「頭部重創」直升機搶救不治

天天住飯店1.5萬「水電用到飽」　他爽問：幹嘛買房

謝和弦爆Keanna戰ØZI「床上超主動」內幕！

鳳梨偷吃4孩子媽　粉絲湧女友IG抱不平

即／婦打3劑莫德納2天後亡　死因出爐

即／高雄某幼兒園配合疫調全校快篩

Keanna深夜回應交往時間曝　爆料「婚內一夜情ØZI」開告了

謝和弦發聲「終於真相大白」　控被戴綠帽：還有臉告我

台灣地底竟藏12座核四電力　比爾蓋茲搶進

快訊／ØZI一身黑現身敦南派出所！　全程靜默為性愛片外流報案

Whoscall揭3詐騙手法　3種號碼開頭別接

JKF辣模青青「國高中舊照」瘋傳

鳳梨被爆偷吃女粉絲：是4個孩子的媽　私密床照曝光

東北風狂炸雨彈！3縣市大雨特報

網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍

更多

最夯影音

更多
流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術

流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術
救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

泱泱「進盧廣仲家」深夜未出爆熱戀！　見他彈琴甜笑「有怦怦然的感覺」

泱泱「進盧廣仲家」深夜未出爆熱戀！　見他彈琴甜笑「有怦怦然的感覺」

賈靜雯爆修杰楷「持久力不夠」　追問《華燈》兇手被冷回；妳繼續猜吧！

賈靜雯爆修杰楷「持久力不夠」　追問《華燈》兇手被冷回；妳繼續猜吧！

騎士「地下道超車」卻擦撞婦人　怒嗆：妳幹嘛向左！引網熱議

騎士「地下道超車」卻擦撞婦人　怒嗆：妳幹嘛向左！引網熱議

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面