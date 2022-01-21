「東湖柏原崇」帥到撼動地方社團　高嘉瑜搶朝聖！合照被歪樓　

▲東湖柏原崇賣鮮魚湯，讓立委高嘉瑜也忍不住前往朝聖。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

記者葉國吏／綜合報導

天氣轉涼喝碗魚湯，沒想到有位老闆帥到撼動地方社團，就連美女立委高嘉瑜都要去朝聖，但合照卻被網友歪樓說「人帥穿拖鞋也時尚。」

臉書社團「我是東湖人」一位網友發文，指出媽媽愛喝魚湯，東湖有賣鮮魚湯的店。不過老闆是為從北越飛來台北念書、大一的小朋友，「一直猶豫該不該po這個文 怕生意好了 我會買不到滷白菜 更怕生意不好 老闆會把店收了...。」

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▲網友在臉書發文介紹「東湖柏原崇」的鮮魚湯，老闆帥到讓女網友爭相朝聖。（圖／翻攝我是東湖人臉書）

這位網友的憂心是真的，因為這貼文一出馬上撼動社團，許多女網友看到老闆的顏值為之瘋狂，直接封他是「東湖柏原崇」，留言將近千筆說要去朝聖，不知是為了魚肉還是鮮肉。

▲老闆超高顏值，被網友盛讚是東湖柏原崇。（圖／翻攝我是東湖人臉書）

另外美女立委高嘉瑜也直接在現場，還跟「東湖柏原崇」合影發文說「最近引起轟動的東湖鮮魚湯柏原崇，我也來朝聖了，小老闆是越南人，還是大一生，中文不是很好，但對台灣很有熱情。」但合照卻被網友發現，老闆穿著拖鞋，留言說「人帥穿拖鞋也時尚」、「顏值高穿拖鞋也帥。」