銀行界劉德華激戰10女拍15.8G片！　正宮求償2210萬結果出爐

▲知名銀行副總裁外遇。（圖／記者羅志華翻攝）



記者葉國吏／綜合報導

有「銀行界劉德華」之稱的某外商銀行林姓副總裁，在2020年時被妻子發現電腦D槽存有15.8G、跟10位女子的性交影片，加上之前外遇被抓包，讓妻子氣到提告小三、小四妨害秘密及乘機性交罪，並向林男、小三、小四一共求償2210萬元，經過台北地院法官刊驗林男跟女子影片後，做出判決。

林妻控告林男涉嫌通姦、性侵意識不清女子、偷拍私密影片，結果分別因大法官已經解釋通姦違憲、被害人接受和解撤告等理由，檢察官依法處分不起訴林男，但在案件偵查期間，林男大動作反撲，接連控告妻子涉嫌妨害電腦使用、詐欺、侵占、竊盜、妨害名譽等多項罪名。

▲林妻（左）在律師陪同下把影片檔案交給檢方調查。（圖／記者劉昌松攝）

不過新北地檢署不排除林男是為了「以訟止訟」，審理後認為林男反控林妻的所有罪嫌不足，處分不起訴。另外，正宮在發現性愛影片後，根據線索跟朋友一起找到林姓女同事，林女因不滿正宮在辦公室辱罵「香腸好吃吧」等話語，提告正宮公然侮辱等罪嫌。不過檢察官調查後也認為，正宮跟朋友是在林女辦公室質問，非有意讓別人知道，因此公然侮辱等罪嫌不起訴。

另外根據判決書指出，民事部分林妻向先生、林姓小三跟許姓小四求償2210萬元，台北地院法官根據小三、小四的證詞以及影片中的行為來判斷，認為小四應該確實不知道林男已婚身分，於是判小四免賠。至於小三則需賠30萬元，林男則要賠正宮100萬元。