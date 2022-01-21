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SOD是真的！長腿妹創錦標賽泳速紀錄轉行AV女優　下海竟是為了東奧

▲▼ 新海咲。（圖／翻攝自新海咲推特）

▲新海咲處女作將在2/23發行。（圖／翻攝自新海咲推特）

記者崔子柔／綜合報導

日本AV的人物介紹通常會為了滿足觀眾的幻想，描寫得相當浮誇。一部將在下月推出的SOD以「競泳日本代表選手」為封面，其女優新海咲則是真正的游泳選手，還曾奪下錦標賽2面金牌，創下日本高中最速紀錄。

根據《TOKYO HEADLINE》報導，新海咲身高175公分，擁有C罩杯，身材高挑勻稱，從3歲就開始游泳，國中時拿下全國冠軍，2017年更在世界青少年游泳錦標賽奪下2面金牌，分別是200公尺個人混合式和400公尺個人混合式金牌，另在4×100公尺自由式接力和4×100公尺混合式接力則拿到銅牌。

▲▼ 新海咲。（圖／翻攝自新海咲推特）

▲新海咲身材高挑勻稱。（圖／翻攝自新海咲推特）

此外，新海咲也創下日本高中最速紀錄，保持人的光環就此在她身上，隨之而來的壓力也越來越大，新海咲表示，她上大學後無法再次突破紀錄，雖然已經撐過來了，但當時參加東奧的壓力一直跟隨著她，擔心自己繼續訓練下去，會開始討厭游泳，因此決定放棄。

「我最喜歡的就是游泳，但我不想成為一個被迫練習的泳者，甚至開始討厭游泳」，新海咲去年推出寫真作品，今年成為AV女優，處女作將在2/23上架，她的自傳《新海》也將在同天發行，內容提及她從小至今的一切，也強調自己不是從一名游泳運動員或是AV女優的角度來撰寫，單純是「21歲女子想對這世界說的話」，「我感受到了社會和世界的荒誕，希望你能感受到」。

▼新海咲自傳將在下月和AV作品同步發行。（圖／翻攝自新海咲推特）

▲▼ 新海咲。（圖／翻攝自新海咲推特）

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