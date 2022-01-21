大掃除擦地擦到腰痠背痛懷疑人生？家事達人神器出手讓私廚女王甘拜下風

▲家事達人安祺來到私廚女王Irene家中進行年度考核並送上大掃除神器！（圖／翻攝自影片，下同）

科技中心／綜合報導

新春將至，準備好除舊佈新大掃除了嗎？經過一整年，家中到底維持得如何？家事達人安祺老師就來到私廚女王Irene家，要以最嚴格的標準進行考核，Irene也表示：「自認做菜算是有把握，但對於打掃家事等，還需要多跟安祺老師請教。」尤其Irene家中又有小朋友及毛小孩，讓她最頭痛的就是毛髮清潔問題，安祺老師老神在在，準備上樓一探究竟。

▲▼家事達人安祺先點出居家環境中容易忽略的清潔小細節。



一進到Irene家，除了先讚嘆採光明亮，安祺老師一眼環顧客廳等開放空間後指出：「沒什麼大問題，但是地上擺放的雜物建議撤掉，避免清潔不易和沾染灰塵。」來到私廚女王家中，廚房當然是最大重點，安祺老師也表示自己「充滿了期待」，安祺老師用銳利的雙眼掃視一回後，對於Irene廚房空間的擺設、收納規劃等都點頭表示讚許，唯有廚房角落處與壁面的油煙汙垢容易被忽略，長時間累積下來就會需要花費較多時間清潔。

▲尤其家中有寵物的話更要注重毛髮皮屑的清潔。



▲▼有了LG A9T智慧雙旋濕拖吸頭，再也不用跪在地上擦地板。



被安祺老師認證的Irene露出開心神情，但安祺老師卻指出Irene家中有個看似簡單卻很嚴重的問題－「地板跟地毯不夠清潔」。安祺老師說明：「家中有小朋友難免會容易掉東西在地上，養寵物也容易有毛髮皮屑清潔不夠徹底等問題，地板上除了有黃漬，地毯也是容易藏汙納垢的細節。」Irene也說自己常常跪在地上刷到腰痠背痛，安祺老師也趁這時候拿出她帶來的實用好物「LG A9T系列All-in-One濕拖無線吸塵器」，一打開這款超厲害神物安祺老師就先介紹「智慧雙旋濕拖吸頭」，在微濕的狀態下旋轉拖布拖地「就像打蠟一樣」，而後疫情時代，安祺老師也建議可以在拖把布上噴酒精，「除塵拖地殺菌一次完成」。

▲▼LG A9T有多款吸頭可應付各種居家清潔需求，並能夠利用集塵壓縮鈕一壓刮除氣旋上的毛髮。

▼獨特的All-in-One Tower 智慧集塵收納充電座，自動除塵科技可自動清空除塵盒，不怕髒手，還有紫外線殺菌功能，減少集塵袋細菌滋生和異味問題。

「LG A9T系列All-in-One濕拖無線吸塵器」除了有智慧雙旋濕拖吸頭之外，還有地毯吸頭、毛髮專用吸頭、2合1毛刷吸頭、強勁輕薄地板吸頭、縫隙吸頭⋯⋯等，而這些吸頭都可以收納在充電座上，讓家中的每一處都輕鬆維持乾淨整潔。一按啟動的特性也讓Irene驚豔：「吸地的時候不用一直按著很方便耶！」而「LG A9T系列All-in-One濕拖無線吸塵器」能夠利用集塵壓縮鈕一壓刮除氣旋上的毛髮，獨特的All-in-One Tower 智慧集塵收納充電座，自動除塵科技可自動清空除塵盒，不怕髒手，還有UVC紫外線照射集塵袋殺菌消除異味、3重過濾系統過濾微塵，讓肉眼看得到跟看不到的地方都真正乾淨。針對濕拖功能，許多人最擔心吸塵器使用完後的清洗問題，安祺老師說明：「吸塵器跟集塵座裡總共5個濾網都可以水洗！」

▲▼備用電池讓打掃不中斷，可調整長度的吸塵管，全家人都適用。





私廚女王Irene也幫大家問到一個關鍵問題：「一打掃起來我就會心血來潮想把所有的地方都整理完，像這種充電式的吸塵器會不會很容易沒電？」安祺老師馬上拿出電池：「A9T有兩顆電池，除了機器本身有一顆電池，Tower內還有備用充電盒，沒電時直接交換電池，打掃起來不容易有中斷問題。」乾濕兩用，吸地拖地一次完成，有了家事達人安祺老師推薦的LG A9T，打掃的時候不用再跪在地上擦地板擦到腰痠背痛懷疑人生，單手可拿取的重量跟可調整長度的吸塵管，連家中小朋友都能輕鬆上手，今年大掃除就用LG A9T好好整頓一番！