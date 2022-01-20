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亞東護理師3歲兒「篩3次」才確診　上週去兒童新樂園、板橋大遠百

記者徐政璿／台北報導

新北市亞東醫院1名護理師確診Omicron後傳給2個兒子，其中3歲的小兒子更是採檢3次後才確診。根據新北市衛生局的疫調，護理師一家人10日去過板橋大遠百的海底撈板橋店、遠東百貨板橋中山店，13日去過全家板橋麗寶店、國立臺灣科學教育館、北市兒童新樂園、板橋麗寶百貨廣場。

▲▼新北板橋亞東醫院爆發院內感染,大批民眾在急診室外排隊等候篩檢,亞東醫院戶外篩檢站,快篩站,急診處 。（圖／記者李毓康攝）

▲亞東醫院戶外篩檢站。（資料照／記者李毓康攝）

亞東醫院護理師（案17967），1月11日接種第3劑疫苗，1月15日出現咳嗽不適症狀，PCR採檢陽性、CT值21.5。衛生局接獲通報立即展開疫調匡列及清消等防疫作為，匡列接觸者共79人（含4名同住家人、4名朋友、71名病房醫護及病患）。

其中，亞東醫院護理師的5歲兒子（案18081），1月16日遭匡列接觸者隔離，當時PCR採檢陰性，但1月18日隔離中出現發燒症狀，再次進行PCR採檢陽性、CT值20，收治專責病房隔離治療。

衛生局今（20日）再次指出，亞東醫院護理師的3歲小兒子（案18140），1月16日遭匡列接觸者隔離，採檢PCR陰性，1月18日隔離中出現不適症狀，二度進行採檢，PCR陰性，1月19日三度採檢，PCR陽性、CT值25.85，收治專責病房隔離治療。

▼亞東醫院護理師（案17967）足跡。（圖／新北市衛生局提供）

 ▲▼新北確診個案足跡。（圖／新北市府提供）

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