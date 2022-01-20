30年未曾養家！他老了沒錢度日討扶養費　子女曝「悽慘童年」拒付

▲台東蘇姓老翁向兒女討扶養費，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台東報導

台東一名蘇姓老翁表示自己年邁、無業，又沒有存款，每個月只靠3千元的老人津貼度日，難以維持生活，因此向法院提告，要求一雙兒女支付撫養費，但遭到兒女反控，他長期不顧家庭，還經常酗酒鬧事，從未盡到為人父親的責任。法院近日審結，最終判蘇男敗訴。

判決指出，蘇男向法院提出聲請表示，自己目前年邁、無業、無存款，每月僅領取3千元老人津貼，難以維持生活，而有受扶養的必要，因此主張一雙兒女須按月支付每月各5千元的扶養費，直到他死亡為止。

對此，蘇男兒女表示，父親與母親結婚後成天無所事事，又長期酗酒鬧事，且酒後經常對母子三人家暴，若不是母親奮力抵抗，他們絕對遍體鱗傷。不僅如此，父親還曾將他們關在住處，不讓他們上學，後來是他們其中一人趁隙逃脫求助，另一人才得以獲救。

蘇男兒女還提到，父親從未負擔過他們的扶養費用及家庭生活費，回到家中只會不斷向母親要錢，且還曾向地下錢莊借錢，甚至連母親辛苦存下來作為家用與繳學費用的10餘萬元，全部都被父親拿走。

蘇男兒女強調，他們均由母親一人獨力扶養長大，母親還曾因工作太過勞累而暈倒，他們就由姑姑支援照顧。此外，父親還曾到2人學校鬧事，讓2人倍感自卑、恐懼，因此請求法官駁回父親聲請。

針對兒女指控，蘇男矢口否認，並辯稱自己每個月都有給付1至2萬元的扶養費，他很疼兒女，沒有打過他們，也不可能將他們關在住處，至於向地下錢莊借錢部分，他確實曾因車禍借過錢，但沒有向妻子拿錢，也曾開過長途計程車，也有拿錢回家等。

不過，蘇妻則出面作證兒女所述皆屬實，並表示自己對兒女感到相當愧疚。法官審理後，也採信蘇男兒女所述，最終裁定免除蘇男兒女對他的扶養權。全案可上訴。