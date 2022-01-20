台中高美所員警自掏腰包　17戶弱勢家庭獲贈5000元紅包

▲台中市高美派出所員警自掏腰包，致贈17戶弱勢家庭每戶5000元春節紅包。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

部份縣市政府或是鄉鎮公所春節期間都會編列預算發放禮金給長者過年，台中市警察局清水分局高美派出所員警卻是自掏腰包，更顯誠意，派出所結合警友站實際訪查後，覺得該戶家庭或是獨居長者確實有需要，不但給予民生物資，每戶還加碼5000元，今年已是第2年發放。

高美派出所員警平日執勤發現轄內有許多不符合低收入戶資格，但實際生活上卻是十分艱困的弱勢家庭或是獨居長者，為了讓民眾好過年，秉持著救急不救窮的觀念，於是由派出所所長林士欽發起，結合警友站站長王錫彬及警友等善心人士合資，讓轄內弱勢民眾春節期間也能感受到社會溫暖。

高美所轄區有五里，原本透過里長送來的資料有20多戶，後來經實際訪查，有人已找到工作，有人已經濟情況已改善，秉持錢該花在有需要的人身上，最後篩選出17戶，不但送民生物資外，還加碼送5000元大紅包。

林士欽除了藉此關懷活動，加強聯繫平時已建立良好的社區夥伴關係，給予民眾適時協助，達成「警民一家親」的社區警察理念，更再次提醒，過年期間駕駛人務必遵守各項交通規則，開車勿喝酒、超速，維護用路人的生命財產安全，大家平安過好年。