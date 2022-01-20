補班日要嗑爆！速食店限時3天「買烤半雞送薯條」

▲21Plus、21風味館驚喜推出補班優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

補班日揪同事爽嗑一波了！人氣連鎖速食品牌「21PLUS、21風味館」驚喜推出限定優惠，1月21日起至23日連3天「買香草烤半雞就送鹹蛋黃薯霸」，補班就是要放縱一下，把握機會吃。另，頂呱呱近日也跨界合作推出限定「買1送1」優惠，小確幸通通要領起來。

▲買香草烤半雞就送鹹蛋黃薯霸。

21PLUS、21風味館「補班限定優惠」來了，1月21日起至23日連3天凡於門市購買香草烤半雞就送超人氣鹹蛋黃薯霸1份，提醒foodomo美食外送平台同享優惠活動，但21TOGO門市及台積電門市不參與。21世紀的「香草烤雞」是以21種天然香料醃製，並用獨特蒸烤技術烤雞製成外皮酥脆、肉質鮮嫩多汁，而「鹹蛋黃薯霸」則是提供鹹蛋黃粉，一根根薯條沾滿鹹蛋黃粉，口感鹹甜涮嘴，也是店內超人氣品項之一。

▲頂呱呱X中國信託合作推出酷碰優惠券爽嗑買1送1。（圖／翻攝自官網）。

另，頂呱呱近日也找來中國信託跨界合作，即日起至3月31日，於中信ATM提款即可列印「頂呱呱酷碰優惠券」，憑券享限定套餐優惠，其中，「買1送1專區」部分，只要買「激酷炸雞雙人餐」就送「辣呱餐」，可兌換至4月14日。另外還有「1人炸雞享樂餐」74折吃等優惠。

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