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12星座今年愛情運曝光　第5名過年前後易陷熱戀

情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）

▲小孟老師認為，今年愛情運最好的是雙魚座。（示意圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

清水孟國際塔羅小孟老師19日在臉書發文，分享2022年12星座感情運勢排行榜。他說，單身者是否在思考何時能脫單？戀愛中的人是否在想該如何取悅另一半？婚姻中的夫妻，是否在想著要怎麼讓老婆大人開心？2022年感情運勢，這篇就為你好好分析吧！

TOP 12：金牛座

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今年有許多不確定因素，會造成各種情況的變化，是好是壞皆因自己內心而起，最主要是能夠自我省思。在感情上，基本上也不會有大好或大壞因素介入，端看自己有沒有從過往經驗中成長。

下半年開始，會因為環境而認識到許多新朋友，單身者若有覺得不錯的對象，可以試著主動與對方攀談；有伴侶者，要好好與對方談心交流，有機會更加深入了解對方的心思。

TOP 11：水瓶座

今年的感情需要心靈上的淨化，各方面的鎖事不少，多少會影響到感情，錯失愛情的機率也比以往多，而顯得心煩意亂，脾氣可能會因此多了不少。

戀愛中的請小心反覆無常的情緒，別將錯誤怪罪到伴侶頭上，只要能良性且和平溝通，8、9月或許會有懷孕的好消息。單身者會比較無心於發展感情，不過在年底左右，有機會遇到心意相通的對象。

TOP 10：獅子座

今年的考驗比別人多，也比較沉重，需要花費比較多心思，特別是已婚的夫妻，會面臨許多猶豫不定的情況，需要靜心處理才行。

單身者則要留意，落花有意流水無情，或是曖昧者給的考核，是晉升為戀情還是普通朋友，就得好好處理了。到了下半年，在外容易遇到談得來的朋友，小心處理心花怒放的感情問題，或是舊愛回頭的劇情。

▼小孟老師認為，水瓶座朋友年底有機會遇到心意相通的對象。（示意圖／記者陳俊宏攝）

▲▼情侶、夫妻、約會、談戀愛、包包、男友、女友。嚴禁用於負面新聞！（圖／記者陳俊宏攝）

TOP 9：雙子座

今年的感情要特別留意水逆，會影響到愛情的相處關係，一切要有心理準備，所以期間內有狀況發生時，要能夠控制自己，如此會使感情更順遂。

而且今年要更務實，感情上好好思考該前進或分開，好的將會更好，壞的將影響其它層面。在年中的運勢，會有美好的事件發生，心理狀態佳者，感情有機會朝正向發展，單身者有戀愛狀況，或是有考慮婚姻的可能性。

TOP 8：巨蟹座

年初要記得把最美好的一面留給另一半，如此能讓愛情中的你們或婚姻生活更為甜蜜。今年一整年也要記得，就算工作再忙，花點時間陪伴身邊的愛人，才是巨蟹座最基本的功課；而且在外面的所做所為要有所分寸，為家人著想，拈花惹草可千萬不行。

單身者，在下半年會比較有機會遇到桃花，但要記得，有花時間用心經營的，才會有成果喔！

TOP 7：天秤座

單身或戀愛中者，今年要學習的課題則不少，要看清楚誰才是對你生命有意義的伴侶，別讓盲目的愛情模糊了你的想法，當然也別太負面，任何機會都有可能，別讓自己陷入胡同而走不出來。

5～6月，戀愛中的伴侶，經過風霜雪月的辛苦，有修成正果的可能；5～10月的夫妻伴侶，用心經營家庭與婚姻生活，可好好享受愛情的小窩，別被外在的野花影響了。

TOP 6：牡羊座

上半年要留意溝通的技巧，小心謹慎，如此能讓內心更安定；有心事可以與朋友聊聊，他們或多或少會給不錯的意見，特別是感情上的難題；同時別把工作上不好的氣氛，渲染給另一半，要控制好自己的情緒。

5～10月，單身者有機會接觸新戀情或新曖昧對象；有伴侶者，感情有望昇華，若好好珍惜把握，有望在年底修成正果。

TOP 5：魔羯座

過年前後桃花旺，單身及曖昧者愛情油然而生，昇華的機會很多，也容易陷入熱戀。未把握年初機會的，在今年找對象時，多半會遇到相處自在的對象，由朋友介紹而認識的機會也很多，可穩定慢慢發展關係，在年底時，還有發展關係的可能。

有伴侶者，感情上的課題需要自我提升，家庭方面會給予許多的幫助，有助於感情升溫。

▼小孟老師說，天蠍座朋友夏天時可能出現熱戀。（示意圖／記者李佳蓉攝）

情侶,小鮮肉,交往,牽手,男女朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

TOP 4：射手座

單身者不吵不鬧，坐等愛情，尤其想脫單的，3月開始到年底會慢慢出現，不急不躁，慢慢來到，只需要睜大眼睛，好好觀察對方是否有符合你們的條件即可。

到了5、6月，有可能發展出一見鐘情的戀愛；8～11月，可安排個小旅行，為婚姻愛情增溫。而今年則要留意，生氣是難免的，但說出的話則需多加注意，別一時氣憤，而讓感情難以挽回。

TOP 3：處女座

年初的前幾個月，單身者有機會遇到天命之人，有意交往的，可得好好把握機會，特別是去年已經錯失愛情的人。

接近年中的4～6月，不妨增加或培養彼此的共同興趣，為婚姻增加更多幸福話題，不論有心或無意，你們是可以創造自己美好幸福人生的舵手。在下半年，有可能因為工作或環境關係，認識不少新異性，單身者可以再度把握機會哦！

TOP 2：天蠍座

上半年是感情運勢最好的時刻，不論是單身者要找尋伴侶、曖昧者要發展關係、戀愛中的想修成正果，或是想與舊愛重修關係的，可抓緊機會，因為幸運的時刻，不會為任何人停留。

夏天時可能出現熱戀，但佔有慾也變多了，不得不謹慎。而下半年，爛桃花則出現不少，會讓愛情變得不清不楚，來得太突然，走得很匆忙，別讓糾紛帶走了對感情的信任。

TOP 1：雙魚座

年初時的桃花運特別好，容易吸引到相同興趣的對象。今年也容易散發藝術氣息，知性魅力相當吸引對象，但要小心也容易沉迷在愛情及慾望之中，尤其是水逆期間，可能會被對象的甜言蜜語誘惑得神魂顛倒；而若是婚姻中的，感情則是幸福加分。

在年底時，需留意感情可能受到家庭的影響，雙方都需要更多的溝通，才能保持甜蜜。

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