北監案開庭　王令麟：無行賄意圖，抱歉牽連周遭人





▲東森集團總裁王令麟，對於案件牽連他人，深感歉意。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

被稱為史上最大獄政弊案，東森集團總裁王令麟沒有行賄意思，但卻被台北地院依照「行賄罪」判刑2年2月。案經上訴，高等法院19日再度開庭審理。王令麟在庭上表示，自己從無行賄意圖，但卻遭到訟累，還牽連周遭的特助、監所人員，讓他非常抱歉；他也強調，日後會努力工作回報社會，並幫助弱勢團體、更生人重返社會。

本案於2020年10月一審宣判後，上訴高等法院，高院近來密集審理本案，於19日傳喚王令麟出庭應訊。王令麟在庭上陳述上訴要旨，首先對於本案連累到他的特助胡曉菁，表達歉意。他說，胡曉菁自1996年他擔任立委期間，就已經開始擔任立委助理，負責連繫政府機關、選民服務，以及各團體之往來、公共關係。後來王令麟擔任台北市商業會、中華民國全國商業總會理事長，所有涉外各公會理事長、會員代表的連繫工作；以及之後在東森集團，各公司董事長、總經理、董事會的連繫往來，都是胡曉菁在負責。王令麟指出，胡曉菁就像法院院長的副秘書長，負責庶務工作，關於年節或相關人情義理往來，無論是收禮或送禮，都由她負責。

王令麟強調，在本案中完全沒有行賄的意圖，這些都是「做人做事禮尚往來，過年三節，對於業務上有往來的人，基於人情義理，胡曉菁都會負責處理安排年節禮品的收送。」因此他入監後，胡曉菁所送的年節禮品應該和往年並無不同，但卻因此受到牽累，被認為是長期供養、行賄，「我對她感到抱歉和委屈。」另外對於獄政人員，也因此被以收賄罪連累，王令麟也說「我真是深感抱歉和不安。甚至他們都遭一審重判，我對他們表示抱歉，希望庭上對他們也能查明真相，還他們清白。」

王令麟指出，他受盛名之累、媒體渲染，一個過年三節的例常禮品，竟然被冠上獄政史上最大的弊案；而監所對於受刑人的差別管教，卻被認為是給予特權，他也對受牽連的人表示抱歉。他強調會深刻檢討，未來做人處事方面會更加謹慎，因為本案造成社會觀感不佳，而且耗費那麼多的司法資源，王令麟再次強調「真的感到十分不安。」他最後說，日後將會更努力地工作來回報社會，幫助社會的弱勢團體及更生人重返社會，這是他做為社會志工，除了努力工作以外，更要加強的地方。

至於王令麟委任律師也指出，一審判決對於檢察官未經起訴的犯罪事實，也認定為王令麟的犯罪行為，進而做出裁判，有「訴外裁判」之虞，請求高院撤銷原判決或發回。審判長直接詢問，律師是要爭執有「訴外裁判」或「突襲性裁判」的問題，律師回答，2者都有可能，有賴高院釐清。律師進一步指出，王令麟在偵查中已經自白坦承犯罪事實，依照《貪污治罪條例》規定，應該予以減刑；另外本案起訴的行賄金額僅約1萬7千餘元，即便一審法院擴充犯罪事實後，行賄金額也約為4萬6千餘元，不法所得都不足5萬元，依照《貪污治罪條例》規定，也應減刑。