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社會 社會焦點 保障人權

住戶看樓下酒駕男被逮　爆遭對方小弟扔安全帽…警公布傷悲真相

記者陳雕文／新北報導

新北市樹林區一名20歲男子酒駕機車被逮，樓上的住戶隔著陽台觀望，不料疑似被酒駕男的小弟扔安全帽還嗆聲，讓他委屈把經歷PO網，「無法無天了嗎？」但警方出面澄清，並公布密錄器畫面釋疑，無奈地說「誤會也太大了…」

▲▼酒測。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲男子酒駕屢勸不聽，氣得同行表弟破口大罵。（圖／記者陳雕文翻攝）

當天謝男在釣蝦場喝酒後騎車，被巡邏警攔查。警員對他實施酒測，酒測值達0.65MG/L，當場依公共危險罪上銬逮捕，然而謝男的表弟當時騎車載著女友，發現表哥酒駕被逮，脫下安全帽扔地洩憤，接著上前飆罵，「跟你說幾次了！蛤！講過幾次了！」

原來，表弟早已苦勸多次，但是表哥都聽不進去，最後還是被抓了，令表弟是又氣又傷心。怎料安全帽被扔到地上後，彈到一處住宅的牆壁。恰巧樓上一名男住戶正在觀看警方執法，誤以為自己被罵又被投擲安全帽，愈來愈不滿，憤而PO文宣洩。

▲▼酒測。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲表弟（紅圈處）苦勸多次，但謝男仍執意酒駕，令他又氣又傷心。（圖／記者陳雕文翻攝）

男住戶在網路上PO文替自己抱屈，「你酒駕是我報的嗎？只是在陽台看而已，敢叫小弟來亂，用安全帽丟牆壁，無法無天了嗎？」引發網友討論。

警方解釋，當時是表弟不滿表哥酒駕，進而憤怒罵人的狀況，沒罵任何住戶或是作勢攻擊的行為，呼籲民眾別對號入座嚇自己。

▼謝男被攔下，表弟跟其女友下車走到對向查看。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼酒測。（圖／記者陳雕文翻攝）

 
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