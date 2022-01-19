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佛心醫師！一通電話就從台北到台東　林太仁：我就是偏鄉醫師

▲長期投身公衛體系的林太仁醫師打算善盡所學，守護台東地區的民眾。（圖／台東醫院提供，下同）

長期投身公衛體系的林太仁醫師打算善盡所學，守護台東地區的民眾。（圖／台東醫院提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

去年底，長期在北部執醫的神經內科醫師林太仁一通電話打到衛福部台東醫院，客氣詢問能否能前往台東服務，不到一個月的時間，他已經開始在台東市區和成功鎮之間來回奔波，照顧失智、中風的老人家和受到疼痛困擾的病患；「我就是個偏鄉醫師嘛！」林太仁這樣形容自己。

從長庚醫學院學士後醫學系畢業後，林醫師接受林口長庚醫院及台北市立仁愛醫院訓練，民國88年在台北市立陽明醫院升任神經科主治醫師開始為病人服務，願意細心體會病患的需求讓他受到信賴，然而走入偏鄉的轉折就在當時被觸動。

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「大概民國90年左右吧，一位老先生走進來診間，看起來有點疲憊，想說關心一下就問他從哪裡來，他說從金山來，要再來讓先生（台語意指醫生）看」，林太仁大驚之後細想，當時的金山鄉沒有醫療資源，老先生搭乘公車翻山越嶺在陽金公路上顛簸一個半小時才能到達醫院，從此他對遠途的病患多加關照，也才發現他的病人竟然大多來自三芝、石門、萬里、貢寮等等北海岸地區；5年後金山醫院成立，林太仁不管在哪裡服務，每週一次支援金山醫院神經科看診不曾間斷，長達15年的時間無法忘懷偏遠病患對醫師的需求和信任。

▲長期投身公衛體系的林太仁醫師打算善盡所學，守護台東地區的民眾。（圖／台東醫院提供，下同）

專長神經醫學、老年醫學的林太仁醫師專往偏鄉照顧長輩。

20餘年在北部執醫，現在他願意把照顧高齡長者的豐富經驗帶到部東醫院，對於高齡長者和神經退化病患，他長期的觀察心得非常有說服力。

「要講他們聽得懂的話！」林太仁喜歡用比喻讓病患了解複雜的病理，「歐吉桑我跟你講，你這個失腦（失智）就是腦裡面的廢物（代謝）謀法度排解啦」，短短幾句話就讓老人家明白自己是因為腦部退化才發生問題。他說，擔任平溪衛生所主任期間，了解到平溪地區根本是個超高齡社會，65歲以上的高齡比例超過設籍人口的30%，還曾經診療過105歲的人瑞，「這些經驗帶到台東來，可以好好照顧這裡的老人家」。

去年疫情緩和期間一場東部之旅，讓林太仁對台東的秀麗山水心生嚮往，高齡化的人口結構更讓他印象深刻，長期投身公衛體系的林太仁正打算善盡所學，守護台東地區的民眾。

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