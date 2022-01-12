夫遭好友一槍擊斃！妻目擊崩潰　他辯「教訓一下」判14年

▲蔡姓男子（前中）槍殺好友遭判刑。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名蔡姓男子因為懷疑陳姓好友向警方通報他有毒品，去年2月持槍到鳳山區中山東路陳男家中尋仇，一槍將陳射殺斃命、子彈射破頸動脈當場鮮血狂濺，其妻在場目擊丈夫斷氣當場崩潰。事後蔡男被依殺人罪嫌起訴，高雄地院審理後，12日依傷害致死、槍砲彈藥刀械管制條例等罪，判蔡男徒刑14年。可上訴。

▲警方在蔡男身上起出槍彈。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

這起案件發生在去年2月6日凌晨2時許，鳳山區中山東路一處巷弄內民宅傳出槍響，蔡姓男子（60歲）原本與死者陳男（58歲）為舊識，但蔡懷疑陳向警方舉報他持有毒品，因此持槍到陳男家談判，過程中雙方一言不合，蔡隨即掏槍向陳擊發，雖然過程中卡彈，但仍有一發子彈順利擊出、射中陳男頸部，其頸動脈當場破裂，大量鮮血狂湧噴濺，而當時陳男的妻子鄭女、及友人吳男也在場，目睹這血腥一幕當場崩潰，事後陳男被緊急送往長庚醫院搶救，但因傷勢過重，仍於凌晨3時27分宣告不治死亡。

▲高雄鳳山男「一槍擊斃」好友的現場。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

警方獲報後立即成立專案小組追查，而蔡嫌在犯案後隨即展開逃亡，警方鎖定其重機展開查緝，於犯案後8小時逮捕蔡嫌，並在他身上起出手槍1枝、子彈42發，全案依殺人及槍砲彈藥刀械管制條例移送地檢署偵辦、起訴。

高雄地院審理時，蔡男辯稱他原本只是想教訓一下陳男，開槍也是要打腳，但不知道為何卻打到頸部害陳男死亡，法官審理後依傷害致死罪判徒刑9年6個月、槍砲彈藥刀械管制條例罪判6年，合併執行徒刑14年，全案可上訴。