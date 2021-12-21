不滿遭電擊還逼下跪　高雄男「為了3千元」砍死債主遭重判

▲殺人的戴姓男子（中）被送法院。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名戴姓男子積欠莊姓男子債務，莊男曾到戴的上班地點討債，還用電擊棒攻擊戴，逼他罰跪錄下影片傳給戴的乾姐看，戴不甘受辱，去年10月間竟持40公分大草刀到莊男住家尋仇，把莊砍到動脈破裂大量流血死亡，高雄地院審理後依殺人罪判他徒刑13年。可上訴。

▲殺人的戴姓男子（中）被警方逮捕。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

判決指出，莊男（33歲）不滿戴男（25歲）僅積欠3000元不還，卻還買毒品吸食，且面對追債、態度還很囂張，多次到戴男工作的地方追債，甚至還拿電擊棒，逼戴男下跪拍成影片，傳給戴男的乾姐看，讓戴男心生不滿。

去年10月8日深夜11點多，戴男用帆布袋預藏一把大草刀，背著直接到莊男住家，一看到莊男打開門，戴男就嗆三字經並亮刀，一邊罵「幹你娘，你去林北上班的所在登我，是在登三小」，一邊拿刀猛刺莊男，莊身中數刀倒地，血流滿地。

莊男的女友人證稱，莊男和戴男從家裡打到門外，莊男後來獨自進門，要她幫忙報警並壓著傷口，她才發現莊男右臂動脈被砍斷，血一直噴無法止住，她走到門口一看更嚇人，整個走廊、電梯滿地都是血，經醫護人員搶救仍宣告不治。

戴男行凶後逃離現場，警方在案後10小時後順利逮捕他，訊後依殺人罪嫌送辦。

高雄地院審理時，戴男坦承行凶，但強調自己是正當防衛，因為一直被莊男欺負，莊還去他的工作地點騷擾她，讓他無法安心工作，他才來報仇，且兩人發生衝突時，莊男也有拿球棒攻擊他，他只是防衛過當才會誤殺莊男。

但法官勘驗相關事證，發現戴男搭乘電梯上樓找莊男時，就已預先拔刀，莊男女性友人也指戴男一出現就拿刀砍人。地院審酌相關事證後，考量戴男未與被害人家屬和解，依殺人罪判有期徒刑13年，全案可上訴。