與Omicron病毒共存？　陳時中正面回應：力求清零也做共存準備

記者洪巧藍／台北報導

桃機染疫傳至西堤傳播鏈持續擴大，相關染疫個案已經超過百人，這波Omiron傳播之下，是否要與病毒共存？指揮官陳時中表示，現在就是多層次防疫，從邊境、社區管理到個人打疫苗、戴口罩洗手，做得越好，就越有清零可能，而以現在大量傳播情況，與病毒共存也有做一些心理準備，但還是力求清零。

桃園機場疫情最初集中在機場清潔員，後續發展到手推車員，當中還有一人的妻子為照服員，再進一步傳到其它場域，包含其兒子安親班同學母子、照顧案家家庭、乾妹妹所在電子廠與其家人；另照服員曾去中壢聯邦銀行辦事，該銀行也爆發群聚，該銀行於1/7在西堤餐廳舉辦尾牙，西堤群聚持續擴大。

今日新增17例本土，包含聯邦銀行相關、西堤用餐相關以及金嗓歌友會、基隆防疫計程車等，另有新竹一家四口，可能與用餐染疫明新科大相關，但感染源還要調查，桃機爆發疫情2週來累積衍生本土個案已經破百。

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被問及相關疫情調查，陳時中表示，到目前來講沒有直接證據說是一個非直接接觸，整體來看都有人與人接觸存在，當然也不排除環境可能性，但於第一天都已經消毒過了，至今也經過滿久，再做相關環境採檢也驗不出什麼東西，不會再去做這事情。

陳時中也說，未來疫情會不會擴大？當然有這可能性，全世界上週有四五次一天超過三百萬人，最高347萬染疫情形，台灣國門並沒有封閉，所以未來再擴大當然是有可能。但有還是有可能可能把它控制住，最新確診新竹相關一家人感染源還要釐清。