21男女躲台南透天厝一起壞壞　警破門扣5萬現金幕後老闆慘了

▲台南市警三分局警方在安南區北安路某透天厝內，查獲21名男女以「天九牌」聚賭，訊後吳姓負責人及賭客依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內新冠肺炎疫情擴大，惟仍有賭客不顧疫情群聚賭博，市警三分局於18日凌晨2時許，在安南區北安路某透天厝內，查獲21名男女以「天九牌」聚賭，現場查扣抽頭金及賭資共新台幣5萬餘元，及賭具、監視錄影器材等證物，訊後將賭場41歲吳姓負責人依賭博罪嫌送辦，另賭客21人依社會秩序維護法裁處。

警方指出，該職業賭場係以吳姓男子為首，流竄於大台南地區，在利用安南區該透天厝聚賭時，因出入人員複雜，早引起市警三分局員警的注意，經多日蒐證後向台南地方法院申請搜索票，並伺機取締，於18日凌晨2時許，警方見時機成熟即破門進入該民宅，並將賭客一一控制後，帶回偵訊依法送辦。

三分局指出，農曆春節將至，但警方取締賭場是絕無鬆手，近日雖有警界高層異動，而執法是絕無假期，在1月24日22時起至2月7日24時止，為期15天，在過農曆年前後，更規劃執行「加強重要節日安全維護工作」，並以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，加強取締賭博、掃蕩毒品、打擊詐欺、加強交通疏導及做好為民服務工作，期使民眾能安心過好年，平安迎新春。



市警三分局亦表示，賭場是幫派、角頭等不良人士的金錢來源，背後潛藏巨大金流、利益，易造成財物糾紛，也是犯罪淵藪，另除職業流動賭場外，對於網路非法博奕等行為，警方亦列為取締重點，對於非法金流及犯罪源頭徹底刨根，絶不會鬆手。