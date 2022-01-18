狼師灌醉女大生硬上　「內射妳了自己去買藥」！校方證實後開除

▲網友搜出董思佳照片。（圖／翻攝自微博）



記者崔子柔／綜合報導

成都中醫藥大學臨床醫學院一名女大生指控，她遭到校內輔導老師董思佳強姦，而校方也在昨（17）日證實此事，將董男開除，網友則發現董男不久前才和戀愛4年的女友求婚成功，竟還做出如此惡劣之事。

該名女大生近日在微博發文表示，她在2018年9月入學後認識董思佳，兩人年齡相近，而董男身為輔導員老師又常對她噓寒問暖，讓獨自在外地求學的她感到信任，沒想到董男卻不斷得寸進尺。

女大生指出，董男漸漸開始對她說些曖昧的話，甚至直接說要和她發生性行為，她雖然覺得不舒服，但因為對方是老師，她不想造成未來求學之路的困擾，選擇無視董男的行為。

▲▼女大生發文指控，公開兩人對話內容。（圖／翻攝自微博）



女大生表示，她在3日晚上收到董男邀請到他家喝酒的訊息，拒絕後對方又用「老師心情不好陪我聊聊天都不行」等言語情緒勒索，最後只好前往，董男當晚不斷對她上下其手，看她不情願的樣子還說「我為人師表，肯定會尊重妳的想法，不會強迫妳」，沒想到接著就是灌酒直到她喝醉。

「我的睡衣被解開，董思佳伏在我的身後，正在侵犯我。我哭著哀求放過我，但根本無力掙脫，最後哭到再次失去意識，再醒來已經是隔天早上，還看見他躺在身旁，我馬上衝到廁所作嘔，我好想吐，我不想看見他」，女大生清醒後發現，董男已經離開，還傳了訊息說「昨晚無套內射妳了」，並轉了500元人民幣（約2200元台幣）要她自己去買事後避孕藥。

女大生表示，她在事發隔天就報案，但因為相關單位稱證據不足，她怕會無法立案才決定在網路上公開此事。成都中醫藥大學則在昨日證實，並發布聲明稱已將董思佳開除。

女大生文章曝光後，立刻在大陸網友間掀起熱烈討論，還有網友肉搜發現，董思佳在性侵該名女大生前幾週，才和已經交往4年女友求婚，竟還犯下如此行為。

▼校方聲明。（圖／翻攝自微博）

