　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

狼師灌醉女大生硬上　「內射妳了自己去買藥」！校方證實後開除

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲網友搜出董思佳照片。（圖／翻攝自微博）

記者崔子柔／綜合報導

成都中醫藥大學臨床醫學院一名女大生指控，她遭到校內輔導老師董思佳強姦，而校方也在昨（17）日證實此事，將董男開除，網友則發現董男不久前才和戀愛4年的女友求婚成功，竟還做出如此惡劣之事。

該名女大生近日在微博發文表示，她在2018年9月入學後認識董思佳，兩人年齡相近，而董男身為輔導員老師又常對她噓寒問暖，讓獨自在外地求學的她感到信任，沒想到董男卻不斷得寸進尺。

女大生指出，董男漸漸開始對她說些曖昧的話，甚至直接說要和她發生性行為，她雖然覺得不舒服，但因為對方是老師，她不想造成未來求學之路的困擾，選擇無視董男的行為。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲▼女大生發文指控，公開兩人對話內容。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

女大生表示，她在3日晚上收到董男邀請到他家喝酒的訊息，拒絕後對方又用「老師心情不好陪我聊聊天都不行」等言語情緒勒索，最後只好前往，董男當晚不斷對她上下其手，看她不情願的樣子還說「我為人師表，肯定會尊重妳的想法，不會強迫妳」，沒想到接著就是灌酒直到她喝醉。

「我的睡衣被解開，董思佳伏在我的身後，正在侵犯我。我哭著哀求放過我，但根本無力掙脫，最後哭到再次失去意識，再醒來已經是隔天早上，還看見他躺在身旁，我馬上衝到廁所作嘔，我好想吐，我不想看見他」，女大生清醒後發現，董男已經離開，還傳了訊息說「昨晚無套內射妳了」，並轉了500元人民幣（約2200元台幣）要她自己去買事後避孕藥。

女大生表示，她在事發隔天就報案，但因為相關單位稱證據不足，她怕會無法立案才決定在網路上公開此事。成都中醫藥大學則在昨日證實，並發布聲明稱已將董思佳開除。

女大生文章曝光後，立刻在大陸網友間掀起熱烈討論，還有網友肉搜發現，董思佳在性侵該名女大生前幾週，才和已經交往4年女友求婚，竟還犯下如此行為。

▼校方聲明。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

►鎮瀾宮聯名鈦鍺手環戴上好運

ET快訊
本土+17　醫曝「防疫2方向」：真的不考慮升三級嗎？
快訊／新竹三民國小1學生確診　今緊急停課14天
網紅結婚3個月發現「夫出軌400人」！　翻衣櫃苦笑：一疊女人
Keanna改口認了！　翻臉抖出「跟ØZI曖昧私訊」：我心寒
「吃西堤」日增14確診　醫籲快做這事：天呀！這是什麼傳染力
3縣市大雨！今水氣最多全台有雨　下波鋒面掃過時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

狼師灌醉女大生硬上　「內射妳了自己去買藥」！校方證實後開除

代駕員好心幫關門…下秒突遭「重壓慘死」！驚悚畫面曝

北京冬奧組委會宣布：不會對外售票　只開符合疫情防控民眾進場

方芳比喻台灣像小孩！求祖國出手教訓「打兩巴掌他才知道厲害」

對中國經濟發展前途有信心？　習近平：去年GDP增長8%左右　　

相親遇到封城變同居　她住男方家一個月決定「解封就結婚！」

13歲妹懷孕抖出「他是爸爸」　認栽後一驗DNA「竟是別人的種！」

陸春運啟動　疫區列車停開、減開

新手媽取名有選擇障礙！做成籤讓寶寶「決定」...過程爆笑又溫馨

北京Omicron源頭不明　官方：患者曾收發「來自北美的郵件」

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

直擊阮經天火鍋店「幫女客人量體溫」！ 下秒突靠近額頭…她尖叫羞爆

成績不重要、這題講完就下課... 超有感「老師幹話」你聽過幾句？

廂型車逆向硬超！險擦撞機車　10秒後照樣等紅燈...騎士笑死

Lulu主持台北跨年「台上唱到台下XD」　吐「合作木曜」心聲…獲讚：太罩了！

【聲林之王3】EP6 精華｜李拾壹神改編《良心》 乱彈阿翔.九九唱尬攏燒聲 徐佳瑩大讚「超越音樂的境界」｜庾澄慶 Faye 曹雅雯 畢書盡 Lulu ｜Jungle Voice 3

40移工彰化車站前大亂鬥！　見1員警鳴笛全落跑還闖紅燈

法國特技學生飛撲狠揍假人！　它連挨12招頭槌回擊KO對手

東加火山炸蕈狀雲「衛星影片曝」　秘魯至少2死、智利民眾急撤離

聲林之王3_EP07_PROMO 歌中劇大展舞台魅力 翻玩導師金曲大獲好評

狼師灌醉女大生硬上　「內射妳了自己去買藥」！校方證實後開除

代駕員好心幫關門…下秒突遭「重壓慘死」！驚悚畫面曝

北京冬奧組委會宣布：不會對外售票　只開符合疫情防控民眾進場

方芳比喻台灣像小孩！求祖國出手教訓「打兩巴掌他才知道厲害」

對中國經濟發展前途有信心？　習近平：去年GDP增長8%左右　　

相親遇到封城變同居　她住男方家一個月決定「解封就結婚！」

13歲妹懷孕抖出「他是爸爸」　認栽後一驗DNA「竟是別人的種！」

陸春運啟動　疫區列車停開、減開

新手媽取名有選擇障礙！做成籤讓寶寶「決定」...過程爆笑又溫馨

北京Omicron源頭不明　官方：患者曾收發「來自北美的郵件」

日職又爆確診！松田宣浩染疫　球員自主訓練成群聚感染

快訊／新竹三民國小1學生確診　今緊急停課14天

抱憾毛孩「一夜失智」　潘慧如砸10萬帶三寶環島1500公里

狼師灌醉女大生硬上　「內射妳了自己去買藥」！校方證實後開除

本土+17　醫曝「防疫2方向」：真的不考慮升三級嗎？

快訊／玉山「雨夾雪」積雪1公分　銀白世界影片曝

陳柏惟秀戒指照釣出鳳梨問「要衝了？」　本人1句話解答

撒哈拉沙漠驚現「神秘藍倒勾」　Google最新衛星圖曝

2022新年限定美妝盤點！靈芝水變紅瓶還送虎頭瓶蓋、香緹卡鑽石級面膜加大版

柯震東首度當導演「片場翻白眼」　染白髮增威嚴…2男主角名單外洩

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

大陸熱門新聞

代駕員好心幫關門　下秒突遭重壓慘死

方芳比喻台灣像小孩！「打兩巴掌他才知道厲害」

相親遇封城變同居　她住一個月決定結婚

北京冬奧組委會宣布：不會對外售票

給乞丐130元！她反收430萬「報恩」

35歲懶惰女「裝癱瘓」竟一躺20年！

名校女大生為愛遠嫁非洲！8年後逃回國現況曝

狼師灌醉女大生硬上　「內射妳了自己去買藥」

習近平：去年GDP增長8%左右　　

新娘慘遭當眾掀衣摸胸！變態男賓客群上

2女人肉占車位！　狠駕駛硬倒車推撞引熱議

13歲妹懷孕抖出他是爸　認栽一驗竟是別人種

妹全裸陪睡12歲哥…網爆：還揉胸　官方回應了

19歲正妹不吃主食瘦到27公斤！昏死送ICU搶命

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

Keanna改口！抖出「ØZI曖昧私訊」：我心寒堅持保護你

新竹1高中宣布　明起預防性停課

睡多久才夠？6年齡時數一次看

吳宗憲旗下公司「員工0年終」　火大痛罵

桃園婦客廳亡！兒伴屍一周：有幫媽蓋棉被

《驕女》林萱瑜被爆下海價碼曝光

宋智雅道歉了！親筆信認「穿假貨是事實」爭議貼文全刪光

網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍

N刷《華燈》找細節！發現蘇媽媽「5大死亡線索」

3縣市大雨！今全台有雨　下波鋒面掃過時間曝

Toyz合體謝和弦上訴…

最擔心這例！　醫憂1走向：代誌大條了

王柏傑罕見PO文放閃！謝欣穎在家「爆哭到臉漲紅」

即／殉職飛官陳奕頭七回家了　軍方尋獲頭部

網紅結婚3個月發現「夫出軌400人」　衣櫃翻出一疊內褲

更多

最夯影音

更多
吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」
直擊阮經天火鍋店「幫女客人量體溫」！ 下秒突靠近額頭…她尖叫羞爆

直擊阮經天火鍋店「幫女客人量體溫」！ 下秒突靠近額頭…她尖叫羞爆

成績不重要、這題講完就下課... 超有感「老師幹話」你聽過幾句？

成績不重要、這題講完就下課... 超有感「老師幹話」你聽過幾句？

廂型車逆向硬超！險擦撞機車　10秒後照樣等紅燈...騎士笑死

廂型車逆向硬超！險擦撞機車　10秒後照樣等紅燈...騎士笑死

Lulu主持台北跨年「台上唱到台下XD」　吐「合作木曜」心聲…獲讚：太罩了！

Lulu主持台北跨年「台上唱到台下XD」　吐「合作木曜」心聲…獲讚：太罩了！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面