AV女優片中1舉動慘遭負評譙爆！　大阪網友發起「章魚燒之怒」

▲月乃露娜在作品中製做章魚燒。（圖／取自《FANZA》）



記者崔子柔／綜合報導

日本AV女優月乃露娜（月乃ルナ）去年5月推出作品「LOVE LOVE 同居性活」，最近意外成為網友討論焦點，原因是她在片中製做章魚燒餵食男主角，但做的步驟卻讓一名大阪網友火大，在評論區負評怒譙，其他網友則被他的認真逗笑。

月乃露娜在該作品中飾演同居女友，花了約10分鐘時間在製做章魚燒給男主角吃，一邊聊天互動等，但這部分沒有情色環節，多數人不會仔細去看。

▲月乃露娜做章魚燒的手法遭大阪網友批評。（圖／取自《FANZA》）



不過一名購買正版AV的大阪網友在評論區留下2星負評指出，月乃露娜在影片中說她做的章魚燒有道地的味道，卻根本用了錯誤的手法，「別把大阪人看扁！章魚燒要先翻90度才對阿，竟然全給我翻180度，而且烤盤火力不均，有些都已經燒焦了，有些卻感覺沒烤過」、「吃的時候嘴巴沾到章魚燒的屑，用手擦掉還舉到胸前想蒙混過去，這個女人想做章魚燒，還要再練100年！」

▲大阪網友評論。（圖／取自《FANZA》）



該名大阪網友認真的評論在網路上被瘋傳，其他網友紛紛被逗笑表示，「看AV有必要這麼在乎章魚燒嗎」、「大阪的章魚燒警察也太激進了」、「無法想像這是出現在AV下的評論，完全能感覺到他對章魚燒的熱愛」、「對章魚燒情有獨鍾的大阪人好恐怖」。