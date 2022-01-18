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殲-20搭載「WS-10C發動機」官媒帥照曝光　網： WS-15掰了？

▲▼央視釋出殲-20搭載 WS-10C（渦扇-10C）發動機的官方宣傳照。（圖／翻攝自央視）

▲央視釋出殲-20搭載 WS-10C（渦扇-10C）發動機的官方宣傳照。（圖／翻攝自央視，下同）

記者林彥臣／綜合報導

殲-20到底要搭載哪一款發動機，一直是解放軍難解的習題，最新官媒曝光的宣傳照指出，搭載的是 WS-10C（渦扇-10C）發動機，也讓許多大陸網友猜測， WS-15（渦扇-15）是不是出局了。

陸媒2021年1月就曾對 WS-10C 分析指出，採用鋸齒構型的WS-10C發動機推力相比此前幾個型號的WS-10有所增加，當然也比過去裝備殲-20上的俄制發動機要大。

▲▼央視釋出殲-20搭載 WS-10C（渦扇-10C）發動機的官方宣傳照。（圖／翻攝自央視）

WS-10C發動機採用全權限數字控制（FADEC）技術，改進了加力燃燒室，最大推力可以達到130千牛頓以上，可以滿足殲-20A的立項時的部分飛行指標。

至於 WS-15發動機，陸媒2020年的報導就曾分析，中國研製的第四代發動機WS-15，已經超過了美國的F-119發動機，其推力約為17至19噸，推重比在10左右，渦輪前溫度在2000至2200K，因此意味著裝上 WS-15的殲-20的機動能力將遠超美軍F-22。

▲▼央視釋出殲-20搭載 WS-10C（渦扇-10C）發動機的官方宣傳照。（圖／翻攝自央視）

雖然 WS-15推力更大，但還是有「油耗太高」的缺點，根據估測，WS15的油耗相較第三代航發將會提高百分之25以上。

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