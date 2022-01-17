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醫曝接種站感人一幕！　他揹著父親「徒步12小時」穿越雨林打疫苗

▲▼ 墨西哥原住民來回步行12小時，送父親去打疫苗。（圖／翻攝自Instagram／@erikjenningssimoes）

▲ 巴西原住民來回步行12小時，送父親去打疫苗。（圖／翻攝自Instagram／@erikjenningssimoes）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西一名醫師在新冠疫苗臨時接種中心服務，意外捕捉一幕令人感動的畫面，一名亞馬遜原住民為了讓行動不便的父親接種疫苗，揹著父親徒步走完來回12小時的路程，照片在社群媒體上引起廣大迴響。

根據El Financiero報導，巴西醫師詹寧斯（Erik Jennings）目前在亞馬遜地區擔任臨時疫苗接種站醫師，日前在IG上傳這張照片並寫道，「2021年最難忘的時刻，兒子將父親揹在背上，越過山丘、溪谷和各種障礙，在雨林中走了6小時的路而來。」

詹寧斯說明，這對父子住在亞馬遜叢林深處一座孤立的小村莊，儘管村裡不曾出現確診病例，兒子Tawy Zoé仍擔心父親Wahu Zoé的健康，為防他染上新冠病毒，想帶父親去接種疫苗，但父親雙腿行動不便，因此決定揹著他穿越雨林，徒步前往接種站。

待父親打完第一劑後，Tawy Zoé再度將父親揹起，踏上返家的6小時路程。詹寧斯看見他揹著父親的模樣後為之動容，拍下二人後上傳IG，世界各地網友都表示感動，「充滿愛的照片」、「有很多事是我們需要向原住民學習的」。不過也有網友留言指出，「大家覺得很美，我卻覺得很可悲，從這張照片就可看出巴西原住民受到的冷漠對待。」

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