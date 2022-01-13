邱毅盤點主席人選「他最滑頭」：國民黨瘋子多　難怪龐建國生不如死

▲龐建國。（資料照／記者黃克翔攝）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨在公投、中二立委補選、林昶佐罷免案接連挫敗，國民黨主席朱立倫又缺席記者會挨轟下台。對此，前立委邱毅表示，國民黨內要求朱立倫下台負責的聲浪很高，甚至比2000年國民黨首度失去執政權時，呼籲李登輝「滾蛋」的聲音更強烈。他盤點幾位接任黨主席人選，但認為國民黨醬缸裡清白無瑕的人難出頭。

邱毅表示，朱立倫該不該下台？這個答案很明確，但是誰來接呢？有人說「朱下韓上」，就是由前高雄市長韓國瑜取代朱立倫，的確韓國瑜復出後顯示人氣猶在，但韓國瑜有意願接嗎？民進黨這次用排山倒海攻勢打垮台中顏家，下一個目標就是雲林張家，而雲林張家正是韓國瑜的後盾，看了台中顏家的下場，你認為韓國瑜會有意願「明知山有虎 偏向虎山行」嗎？

至於趙少康，邱毅指出，此君最滑頭，先表態支持朱立倫，但言明須擴大決策圈，說句大白話，就是既想借機奪權，又不想負責任，黨主席你朱立倫幹，但決策要由我趙少康參與；而連勝文似乎也有意願，但勸他「千萬別淌這渾水」，否則又成民進黨箭靶，財雄勢大的連家擋得住民進黨狠如豺狼的攻擊嗎？

邱毅透露，當初吳敦義請他出任國民黨不分區立委，就是希望他善用手裡頭掌握的資料，能與民進黨保持攻勢上的平衡，當時早預期到有這麽一天，無奈國民黨各大系統為搶那席不分區攻擊他，致使他憤而退出，從此與國民黨形同陌路，恩斷義絕。

邱毅感嘆「唉，現在談這些都晚了！」今天民進黨氣勢已成，打弊手法也趨成熟，國民黨誰強出頭除非真是「清白無瑕」，否則誰都禁不起檢驗，最後落得「陪了夫人又折兵」的下場，問題是，真是清白無瑕的人，在國民黨的醬缸文化裡，能出得了頭嗎？只怕要被排擠成孤鳥，或很諷刺地被污名化為「有爭議」，在充滿著瘋子的環境裡，不瘋的人多難生存啊，難怪龐建國遺言「我生不如死」。