「兩寶爸」科技副總獵千金社團曝光　劈多女！她控：很會吹牛

▲穆男（右）與老婆（左）結婚十多年，偷吃不斷，甚至同時偷吃3女。



圖文／鏡週刊

今年38歲的穆姓男子，是科技公司副總經理，結婚十多年，跟老婆生了2個兒子，日前卻被多人踢爆，他謊稱富三代到處獵豔，甚至偷拍性愛影片、害人染上性病，行徑十分惡劣。

受害者之一的X小姐表示，她是參加臉書社團「龍哥的不專業玩錶channel」的團聚認識穆男，對方自稱祖母財力雄厚，在嘉義經營地下錢莊，自詡是富三代。事後，穆私下邀她吃飯不下十次，她被對方的誠意打動，赴約後相談甚歡，開始密切聯繫。

▼穆男常傳高檔美食的照片給女性友人，營造自己是富三代的假象。



3個月後，穆男提出交往要求，X小姐知道他有家室，斷然拒絕，但穆卻告訴她，跟妻子的關係就像親人，且已分居，正在打離婚官司。X小姐不為所動，但穆沒有放棄，繼續猛烈追求，除了每天噓寒問暖，稱她「寶貝」，還常專程從台北開車到中部找她，在她家樓下苦守，只為了跟她吃一頓飯；一波接一波的求愛攻勢，讓X小姐無法抵抗而答應交往。

▼穆男遭多人指控，在臉書社團炫富、獵豔，甚至偷拍性愛影片。



不過，交往沒多久，X小姐就發現異狀，例如穆男會在臉書PO文炫耀自己買了新錶、吃大餐、搭頭等艙，但不久就刪文，此外，穆還送她名牌包、名錶，但她看出是假貨，不想收，穆竟然惱羞成怒，還罵她不識貨，事後她請朋友幫忙鑑定，確定是假貨，種種跡象都讓她懷疑穆根本不是富三代。

▼被害女子的朋友找上穆妻告狀，穆妻驚爆老公有安裝針孔偷拍的癖好。



X小姐告訴本刊：「穆很會吹牛，他說某金融界巨頭和某上市公司董事長都是他的好朋友，還說許多商界名人也在他的好友名單中，但我從沒看過什麼大人物跟他往來，倒是常看他接到帳單催繳電話。」

不僅如此，穆男還吹噓父親是中南部某銀行的襄理，恰巧X小姐的親友在同間分行擔任主管，她請親友打聽，卻查不到有姓穆的主管或員工。

此外，X小姐某次自掏腰包出國旅遊，返台後竟從朋友口中得知，穆謊稱X小姐的旅費都是他付的，讓她更加覺得穆不老實，決定分手。



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